(影) 澳洲重大槍擊事件後 美FBI逮捕跨年夜爆炸預謀者 德也破獲恐攻陰謀
[Newtalk新聞] 在澳洲傳出重大槍擊事件造成 16 死，多人受傷的事件後，美國聯邦調查局（FBI）表示逮捕 4 名嫌疑人，他們在洛杉磯東部的莫哈維沙漠中嘗試組裝簡易爆炸裝置，以測試並在跨年夜對數間企業財產進行破壞行動。
據《美聯社》報導，聯邦當局表示4 名嫌疑人奧黛麗．卡羅爾（Audrey Illeene Carroll）、札卡里．佩奇（Zachary Aaron Page）、但丁．加菲（Dante Gaffield）與婷娜．賴（Tina Lai）是龜島解放陣線（Turtle Island Liberation Front）的分支成員。該組織得名於美國原住民創世神話，主張反殖民、部落主權及脫離「非法美國帝國」，另在嫌疑人據點發現親巴勒斯坦傳單。
依據起訴書，嫌疑人當天攜帶 PVC 管、疑似硝酸鉀、木炭、炭粉、硫磺粉和引線材料等爆裂物製造零件，在沙漠中的一張桌子上搭建帳篷組裝，並在組裝成功前遭到逮捕。
加州中區聯邦地方法院第一助理檢察官比爾．艾薩利（Bill Essayli）指出，卡羅爾制訂了一套關於攻擊目標、攻擊方法和炸彈製造的詳細計畫，名為「午夜太陽行動」，整起計畫大多透過面談與加密通訊程式制訂。
另一方面，《德國之聲》表示德國警方破獲一起恐怖攻擊預謀，5 名嫌疑人計畫襲擊巴伐利亞州丁戈爾芬（Dingolfing）一處聖誕市集，據信與伊斯蘭極端主義有關。嫌疑人於 12 日被捕，為 1 名埃及籍、1 名敘利亞籍和 3 名摩洛哥籍男子，目前沒有證據指出本案與伊斯蘭國（ISIS）有關。
巴伐利亞州內政部長約阿希姆．赫爾曼（Joachim Herrmann）表示得益於安全部門之間的出色協作，多名嫌疑人在極短時間內被捕，從而成功阻止了巴伐利亞州可能發生的一起伊斯蘭極端主義襲擊。
