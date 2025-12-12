影/澳洲離奇跳傘意外！備用傘纏住飛機尾翼 男機智割斷傘繩脫困

高空驚魂！澳洲一名跳傘運動員在昆士蘭上空約15000英尺高空時，備用降落傘意外開啟並纏繞在飛機尾翼上，所幸他反應迅速，拿出鉤刀工具成功脫困，僅受輕傷。

澳洲驚傳離奇跳傘意外。（示意圖／PIXABAY）

澳洲運輸安全局（ATSB）週四公布這起9月發生的驚險事故影片。根據澳洲運輸安全局報告，當時機上共有17名跳傘員準備進行跳傘活動。事故發生時，被稱為「P1」的跳傘員正準備跳出飛機，但備用傘的把手「被機翼襟翼鉤住並旋轉」，導致降落傘立即充氣彈開。

橙色降落傘充氣後將跳傘者向後拖拽，同時將坐在他旁邊的另一名跳傘者撞下飛機。報告指出，降落傘纏繞在飛機尾翼上，「P1隨後懸掛在尾翼下方」。

澳洲運輸安全局首席專員米切爾（Angus Mitchell）表示，「飛行員回憶說，他感覺到飛機突然抬頭，並觀察到空速迅速下降，」。飛行員最初以為飛機失速，「但得知有一名跳傘運動員被掛在尾翼上後，他們又降低了動力。」

由於擔心飛機即將墜毀，機上一名機組人員指示其他跳傘員為了自身安全跳傘，最終有13人跳下，2人留在機上。飛行員竭盡全力重新控制飛機，同時向空中交通管制部門發出求救信號。

被困的跳傘員開始用刀子割斷備用降落傘的傘繩。報告顯示，跳傘員花了不到一分鐘的時間割斷了11根傘繩，之後他告訴澳洲運輸安全局調查人員，這比他們預想的「要難」。

飛行員表示，如果飛機「尾翼脫落」，他們準備「跳傘逃生」。最終飛行員安全降落在昆士蘭州的塔利機場，但跳傘者的腿撞到了機尾，對穩定器造成了「嚴重損壞」。

主辦這場跳傘活動的遠北自由落體俱樂部已強制要求跳傘員攜帶鉤刀，並將事故錄影納入訓練研討會。

