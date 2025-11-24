影/濟州島港口嚴重車禍！廂型車衝撞人群 3人心臟驟停10傷

南韓濟州島今（24）日下午傳出嚴重車禍。一名62多歲駕駛開著廂型車，暴衝撞上人群，造成3人心臟驟停、10人輕重傷。警方正在詳細調查這起案件。

濟州島發生嚴重衝撞事故。（示意圖／Pixabay）

根據《YTN電視台》與《The Korea Daily》等韓媒，濟州消防安全本部表示，當地時間下午2時53分（台灣時間下午1時53分）左右，有民眾向消防單位通報稱，發生了暴衝事故。事發地點位於濟州島東部牛島的門戶天津港附近，一名男性駕駛廂型車衝向聚集的人群。

這起交通事故造成男駕駛本人、80多歲男性以及60多歲女性共3人心臟驟停，其中一人已恢復自主呼吸。另有2人傷勢嚴重、8人傷勢較輕微。

據悉，肇事車輛是在從渡輪下船後突然暴衝，撞上碼頭候船室旁的電線桿才停下。目擊者描述，該車下船後筆直行駛，並以驚人的速度衝向先下船的乘客。

消防當局正在現場展開緊急救援工作，並出動直升機等設備將重傷者送往濟州市內醫院治療。警方正在分析周邊監視器畫面與目擊者證詞，調查確切的事發原因與經過。

