影／瀨戶環奈要送台灣粉絲禮物！ 練中文萌喊：「今天漂亮嗎？」





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

擁有天使臉孔、魔鬼身材的日本人氣女優瀬戶環奈，在華語市場擁有相當高的知名度。近日，瀬戶環奈特別邀請長期替她頻道翻譯中文字幕的中文老師，親自指導她挑戰寫中文，作為回饋華語圈粉絲的心意。

從最基本的自我介紹開始，到寫下想對粉絲說的親筆留言板，她認真練習每一筆每一畫，展現學習力與誠意。影片最後，瀬戶環奈也預告，這幾張親手寫下的祝福字卡，未來將會透過抽獎活動送給粉絲，請粉絲密切鎖定她的官方頻道。

人氣女優瀨戶環奈為回饋中文粉絲，用中文寫下手寫板回饋粉絲。（圖／瀬戸環奈 Kanna Seto Official 提供）





