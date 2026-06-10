(影) 火光數十公里外都見得到 ! 俄南部驚傳3連爆 天然氣幹線火柱沖天 百人急撤離

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[Newtalk新聞] 俄羅斯南部達吉斯坦共和國當地時間 10 日發生重大天然氣管線事故，一條連接莫茲多克（Mozdok）與卡齊馬戈梅德（Kazimagomed）的主要天然氣管道接連傳出 3 起爆炸，隨後引發大規模火災。高壓天然氣持續外洩燃燒，形成直衝天際的巨大火柱，火光甚至在數十公里外都清晰可見，當局緊急疏散超過 100 名居民。





綜合俄羅斯媒體及俄羅斯緊急事務部資訊，事故發生在達吉斯坦基齊柳爾特區（Kizilyurt）巴夫圖蓋（Bavtugay）與蓋爾巴赫（Gelbakh）聚居地之間。發生事故的莫茲多克－卡齊馬戈梅德天然氣管道屬於俄羅斯重要供氣幹線之一，管徑約 1,200 毫米，肩負向當地地區輸送天然氣的重要任務。

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目擊畫面顯示，爆炸發生後現場瞬間竄出巨大火球，隨後形成高聳火焰塔，濃煙直衝天際，宛如巨大火龍盤踞地平線。由於天然氣持續洩漏燃燒，火勢一度難以控制，消防與救援單位迅速趕赴現場展開處置。





俄羅斯緊急事務部表示，目前已有超過 100 名居民被緊急撤離，現場共部署 25 名救援人員及 7 輛特種車輛投入救災。截至目前為止，官方尚未通報人員傷亡情況。





值得注意的是，事故發生當天，俄羅斯境內接連傳出多起安全事件。稍早莫斯科州巴拉希哈（Balashikha）才發生汽車炸彈攻擊事件，造成一名俄軍上校死亡。同時，俄方還宣稱攔截大批烏克蘭無人機攻擊。在連串事件接踵而至之際，達吉斯坦天然氣幹線又突發爆炸，使俄羅斯面臨緊張的一天。





目前俄羅斯官方尚未公布天然氣管線爆炸的具體原因，事故是否涉及設備故障、人為破壞或其他因素，仍有待進一步調查釐清。

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