影/火光沖天！南韓物流中心狂燒2天 「烈焰吞噬」1100萬件衣物

南韓忠清南道天安市E-Land時尚物流中心15日發生大規模火災，消防工作已進入第二天。這座總面積相當於27個足球場大小的物流中心幾乎全毀，儲存的1100多萬件衣物、鞋子等商品也被燒毀，預計損失將十分慘重。

E-Land時尚物流中心15日發生大規模火災。（圖／翻攝X「 ExivSp5314」 ）

綜合《韓聯社》、《New1》等韓媒報導，忠南消防局16日宣布，已解除第一級回應，但仍調集約150名消防員、80輛消防車及消防設備持續進行滅火行動。前一天下午3點30分左右，火勢得到控制，大約在起火9小時30分鐘後，響應級別於晚上7點30分從2級降至1級，1級響應也在16日上午9點51分解除。

廣告 廣告

據消防官員表示，由於建築物長時間暴露在烈火中，部分結構已經坍塌，導致人員無法進入內部。為此，當局正在調集重型設備拆除建築物，消防人員也繼續使用防水布從外部向內部以每分鐘高達75,000公升的速度噴水。雖然主火已被撲滅，但內部物品（包括衣物）仍起到引火作用，使得滅火工作變得困難。

E-Land時尚物流中心於2014年7月竣工，總建築面積為193,210平方米，地上四層，地下一層，一度是亞洲規模最大物流中心。消防部門估計，這個大型物流設施可同時容納150輛卡車，每天可處理多達5萬個箱子，每年可處理400萬至500萬個箱子。

濃濃黑煙直竄天際景象十分嚇人。（圖／翻攝X「 snu0715」 ）

火災於15日早上6點08分左右在大樓四樓開始發生。消防部門在接到報告7分鐘後發布了「一級回應」警報，50分鐘後升級為「二級回應」警報，並調集了150件設備和430名消防員進行滅火。下午3點31分，大火被控制，距離起火約9小時30分鐘，但火勢仍在持續燃燒。

所幸火災發生在上班前，無人傷亡。包括一名當時值班的保全在內的三名員工在撥打119報警後自行撤離。一名消防官員表示：「建築物部分坍塌，我們無法進入內部，但我們會繼續使用設備滅火。」他補充說：「徹底撲滅大火還需要一些時間，但看起來不會導致大面積燃燒。」

延伸閱讀

民調高漲！高市內閣支持率69% 近半日人挺首相台灣有事論

影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事

高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住