影／火車鐵軌旁有埋伏？司機驚見「移動草叢」急減速

台鐵鐵道驚現「會走路的草叢」？網路上今日流傳一段詭異影片，畫面中台鐵富里車站旁的軌道沿線，竟有一個草叢在鐵軌邊緩步移動，導致後方列車被迫緊急減速慢行，引發網友熱議笑稱：「難道是國軍在演練偽裝術？」鐵路警察局花蓮分局獲報後展開調查，真相終於在大年初三正式揭曉。

富里車站附近有不明物體闖入軌道區，發現這團「移動草叢」是一名男子。（圖／翻攝自Hayashi Kozaki臉書）

昨日（9日）上午11時44分，台鐵花蓮分局玉里派出所接獲通報，指稱富里車站附近有不明物體闖入軌道區。警方到場攔查後，發現這團「草叢」其實是一名黎姓男子。原來該名男子當日背負著大量剛採收的雜草與竹子，為了貪圖方便，直接沿著鐵軌邊緣行走，遠看就像一團草叢在鐵道上移動。

黎姓男子為貪圖方便，背負著大量剛採收的雜草與竹子沿著富里車站鐵軌邊緣行走。（圖／翻攝自Google Map）

黎姓男子隨後被帶回花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所訊問。由於其行為已嚴重威脅行車安全，警方將依據《鐵路法》第57條規定「行人、車輛不得擅自侵入鐵路橋樑、隧道或鐵路路線設備區域」，對其處以新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。這趟「鐵道散步」的代價，起跳價便是1萬元。鐵路警察局花蓮分局嚴正呼籲，鐵路沿線與軌道區域均屬高風險管制區，非經許可嚴禁進入。任何侵入或妨礙行車安全的行為，不僅危及自身安全，更可能造成重大公安意外。請民眾務必遵守法規，切勿隨意闖入，共同維護鐵路行車秩序與旅客安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

