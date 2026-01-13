影/為了100元！高雄酒空想賒帳檳榔攤亮菜刀 遭警壓制

高雄市今（13日）出現驚悚一刻，50歲柯姓男子喝得酩酊大醉跑到熟識的檳榔攤購物，想賒帳100元遭拒，竟然拔出菜刀咆哮，警方獲報趕來雙方對峙，最後趁隙圍上前壓制逮捕。

警方執法畫面。（圖／警方提供）

轄區警方三民第二分局，對全案作出說明，表示事發地點在建工路上，今天0點左右獲報後，迅速派遣民族派出所警力趕往，抵達後發現柯男酒醉手持菜刀，立即喝令其棄械，並同時上前將其壓制逮捕，現場無人受傷，全案依涉犯《刑法》恐嚇取財及違反社會秩序維護法，移送地檢署偵辦。

警方執法畫面。（圖／警方提供）

而警方一查，柯男是該間檳榔攤的熟客，今天凌晨前往買檳榔，卻要求賒帳1百元，當場被店家拒絕，他竟惱羞拔出隨身攜帶的菜刀咆哮，最後雖然店家不願提告，警方仍將之移送高雄地檢署偵辦，另柯姓嫌犯沒有正當理由卻攜帶具有殺傷力之器械，已經違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款規定，將移請高雄地方法院簡易庭裁定。

警方執法畫面。（圖／警方提供）

