影／為愛打氣共融同行 彰化家扶發展學園與晨光幼兒園辦融合嘉年華

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣融合教育理念，促進身心障礙幼兒與一般幼兒之互動與社會參與，彰化家扶發展學園與晨光幼兒園於今（9）日上午舉辦「融合嘉年華」活動，以「為愛打氣，共融同行」為主題，透過多元親子互動遊戲，讓晨光幼兒園及學園慢飛天使幼兒及家長共同參與合作，營造共融、合作的友善氛圍。

活動開場由雙方園長及孩子攜手將心形氣球充飽氣，象徵為愛注入力量，緊接著讓晨光幼兒園幼兒與學園慢飛天使一起參與多項兼具趣味與教育寓意的活動。「愛的爆爆」，由家長協助將氣球打氣至爆裂，象徵愛的力量突破界線；「當我們同在一起」，讓幼兒坐在桶子內由家長抬起前進，展現親子間的默契與信任。此外亦結合英文/台語語文與文化教育，讓幼兒在遊戲中學習語言、體驗多元文化，培養包容與尊重的態度。

▲透過多元親子互動遊戲，讓晨光幼兒園及彰化家扶發展學園慢飛天使幼兒及家長共同參與合作，營造共融、合作的友善氛圍。（圖／彰化家扶發展學園提供）

彰化家扶發展學園園長李國樑表示：「融合教育不僅是學習的策略，更是生活中彼此理解與接納的實踐。感謝家長的參與，讓孩子們在愛與鼓勵中成長。」，未來將持續以「共融」理念，結合專業團隊與社區資源，打造友善且充滿愛的學習環境，讓每一位孩子能在理解與支持中綻放自信光彩，誠摰邀請社會大眾以實際行動幫助慢飛天使，您的共同扶持、關心，將讓他們漫長的療育道路更加溫暖！歡迎加入彰化發展學園早期療育助養人的行列。』捐款劃撥帳號：22453851，戶名：家扶基金會附設彰化縣私立家扶發展學園。