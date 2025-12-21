影/為抓張文！員警急衝誠品南西 逆向跑上手扶梯畫面曝

19日台北發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲犯嫌張文，接連在北捷台北車站及中山站，連續丟擲煙霧彈及汽油彈，並持長刀隨機殺人事件，隨後闖入南西誠品店頂樓，墜樓身亡，而警方第一時間獲報，立即趕往現場保護民眾的畫面，也跟著曝光。

南西誠品發生隨機攻擊事件，員警獲報後，紛紛趕往現場。（圖／警方提供）

透過中山分局警方提供的監視器畫面，可以清楚看到，事發後有好幾名員警，用跑的趕往誠品南西店，另一頭，也有員警騎警用機車趕到現場，下車就要往百貨內衝，當時還有民眾指引員警，有民眾遭到砍傷，員警也非常有默契的分頭前往。

員警抵達後迅速下車，準備進入百貨內部。（圖／警方提供）

當員警衝到百貨內時，還有不少民眾紛紛往外逃，員警絲毫沒有遲疑，不停往前跑，因為當時有民眾表示嫌犯在2樓，員警絲毫沒有半點遲疑，看到逆向下樓的電梯，也是勇往直前，用最快的速度，最短的時間，趕到第一現場，同一時間，也可以聽到員警不只提醒民眾注意安全外，也暖心提醒同仁要注意嫌犯，同袍情誼顯露無遺。

員警為了第一時間趕到現場，看到逆向下樓的手扶梯，二話不說直接衝上前狂奔上樓。（圖／警方提供）

透過這些畫面，可以看得出來趕抵現場的員警，幾乎是用盡全力要保護民眾安全。中山一派出所所長李欣鴻今日接受媒體訪問時也說，「當時有同仁已經下班，接到通報第一時間來不及領裝就到現場，有些同仁接到通報當下依規定不用領槍，也不用領防彈背心，直接徒步到現場保護民眾。」員警努力盡到人民保母的責任，置生死於度外的行為，讓人十分動容。

