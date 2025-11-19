影/烈焰沖天！雲林科大附近民宅起火 火舌吞噬頂樓、2嗆傷送醫

昨（18）日晚間9時10分許，斗六市雲林科技大學旁的高級住宅區驚傳火警，大火不斷從屋內竄出，火勢燃燒相當猛烈，不少居民紛紛跑出來關心，所幸當時屋內3人及時逃到戶外逃生，不過2名住戶還是被濃煙嗆傷送醫，大火於9時40分後被控制撲滅。

雲科大附近民宅昨日晚間發生火警，幸3人及時逃生。（圖／中天新聞）

根據了解，雲林縣消防局於18日晚間9時10分獲報，民眾表示，位於斗六市仁愛路上的住宅發生火警，公園分隊立即往救援，發現3樓有火舌竄出，火勢相當猛烈，就怕大火延燒波及周邊住宅，消防局加派六合、斗六、古坑及斗南等分隊人員，總計11輛各式救災車輛及1輛救護車，出動警消、義消及役男57人前往火場搶救。

雲科大附近民宅昨日晚間發生火警，消防人員急拉水線灌救。（圖／中天新聞）

第一大隊副大隊長張哲彬表示，大火把住宅燒得通紅，火舌也不斷向外燃燒，延燒到頂樓加蓋，，因此不少附近居民都跑出來關心，為免民眾及住宅遭受大火波及，影響生命安全，消防人員到場後馬上疏散現場民眾，迅速拉水線滅火，屋主及2名住戶共3人，在火警發生時及時逃到屋外，其中2名男住戶因吸到濃煙被嗆傷，預防性送台大雲林分院就醫，幸無大礙，火勢在9點40分控制，而起火原因還有待調查釐清。

雲科大附近民宅昨日晚間發生火警，頂樓清楚可現紅色火光。（圖／中天新聞）

