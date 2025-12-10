(影) 烏克蘭惡夢成真! 巴比斯出任捷克總理 擬削援烏預算 恐成歐盟反烏集團

[Newtalk新聞] 捷克億萬富翁、民粹主義領導人安德烈．巴比斯（Andrej Babiš）在十月國會選舉後，成為新任捷克總理。他是民粹主義政黨 ANO 2011（不滿公民行動）的創辦人，不僅多次批評歐盟的移民、環境政策，還公開表示將削減對於烏克蘭的各項援助。





任命典禮上的安德烈．巴比斯。 圖：翻攝自 X《 The Other Side Media》





據《路透社》報導，巴比斯承諾會削減預算中對烏克蘭的軍事援助費用，還可能叫停正在進行的彈藥採購計畫，並稱歐盟只顧花費，沒有關注收入。這對於另一個商人出身的政客來說，或許是合理的主張，《富比士》估計其淨資產約為 35 億美元，他的愛格富集團（Agrofert）旗下有 200 餘間公司，業務涵蓋化工、食品、建築和傳媒等，深入捷克方方面面。

愛格富集團產品線極廣，以致出現 App 來幫助消費者避免買到愛格富的產品。圖：翻攝自愛格富官網





據《英國廣播公司》（BBC）報導，為了利益衝突迴避，巴比斯表示他上任後，愛格富集團將轉為信託運營，但監察貪汙的國際透明組織（Transparency International）並不這麼認為，由於其人脈網和投資結構，巴比斯對於集團的影響力預期仍會非常大。





與 ANO 2011 一同組閣的還有極右派、親俄反歐盟的自由民主黨（SPD）和主抓反環保的汽車黨（AUTO）。儘管宣誓就職時巴比斯說要致力於讓捷克成為「地球上最適合居住的地方」，X 帳號《The Other Side Media》評論道，本屆政府很可能和匈牙利歐爾班（Orbán Viktor）、斯洛伐克費科（Robert Fico）抱作一團，形成歐盟的「反烏克蘭集團」。

