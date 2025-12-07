(影) 烏克蘭才與美方開完邁阿密會議 俄軍就對克列緬丘克發動「大規模襲擊」

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭的停火談判遙遙無期，據《BBC》報導指出，在烏克蘭總統澤連斯基結束與美國總統川普談判團隊的通話、稱雙方會談「富有建設性」後數小時，俄軍隨即對烏克蘭中部工業重鎮克列緬丘克（Kremenchuk）發動「大規模」的聯合襲擊。





當地市長馬萊茨基（Vitaliy Maletsk）證實，該市基礎設施遭到嚴重打擊，造成水、電、暖氣供應中斷，所幸目前尚未傳出死亡消息。





這次俄軍襲擊發生前，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）與烏克蘭談判代表進行了為期 3 天的邁阿密談判，以起草一份雙方可接受的和平協議。美烏雙方會談結束後，澤連斯基透過 X 表示，與美國特使進行了一次「長久」且「非常有建設性」的電話交談，並討論如何確保俄羅斯遵守潛在的停戰協議，及消除俄軍再次發動全面入侵的威脅。

然而，據《CNN》引述烏克蘭駐美大使史蒂芬妮希娜（Olga Stefanishyna）的說法，儘管雙方持續尋求「務實和可接受的解決方案」，但為期 3 天的馬拉松式會談結束後，「困難問題依然存在」。史蒂芬妮希娜強調，現階段，主要挑戰仍圍繞在領土問題與安全保障上。





與此同時，歐洲盟友也展開緊急磋商。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體上表示，他已與澤連斯基通話，表達「全面聲援」，並強調法國決心與所有夥伴合作，以確保降級措施並推動停火。





據報導指出，澤連斯基、馬克宏、英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預定於明（8）日在倫敦舉行面對面會談。歐洲方面將持續反對美國主導的和平計畫早期版本，並積極推動自己的提案，包括為戰後烏克蘭提供全面的安全保障，甚至討論部署維和部隊的可能性。施凱爾則力推「志願聯盟」（coalition of the willing），並承諾在停火後繼續支持烏克蘭的國防，以震懾俄軍再度入侵。





俄羅斯總統普丁則對維和部隊的提議強硬反對，稱任何部署到烏克蘭的部隊都將是「合法目標」。





而在邁阿密會談前，美方代表團曾先赴莫斯科與普丁會面，但未能取得突破。在邁阿密談判結束時，據《CNN》報導，俄國政府對川普政府新發布的國家安全戰略表示歡迎，該戰略刪除了過去美國政府將俄國描述為「威脅」的措辭。俄方發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則稱此為「積極的一步」。





