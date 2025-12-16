影/烏克蘭發布影片稱水下無人機擊中俄潛艇 莫斯科否認受損

烏克蘭安全局（SBU）15日宣布，首度使用烏克蘭自製的「海底寶貝」（Sub Sea Baby）水下無人機，成功攻擊停泊在黑海新羅西斯克港的俄羅斯飛彈潛艇並使其癱瘓。然而，俄羅斯黑海艦隊隨後否認這起攻擊造成任何損害。

烏克蘭安全局發布影片稱成功攻擊俄羅斯飛彈潛艇。（圖／翻攝X「 @ServiceSsu 」）

《路透社》16日報導，烏克蘭安全局發布的影片顯示，一艘潛艇和其他船隻停靠的碼頭附近水面爆發強烈爆炸。《路透社》透過港口布局和碼頭位置確認了影片拍攝地點。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問卡米申（Alexander Kamyshin）在社群媒體X上發文表示，這是歷史上首次有水下無人機成功癱瘓潛艇。

俄羅斯黑海艦隊數小時後透過官方通訊社發布聲明駁斥此說法，強調「停泊在新羅西斯克海軍基地海灣的黑海艦隊船艦或潛艇，以及船員，均未因破壞行動受損，並正常執勤」。

烏克蘭安全局指出，這艘柴電潛艇是俄羅斯被迫從克里米亞塞瓦斯托波爾港撤離至俄羅斯南部新羅西斯克的眾多船艦之一。該潛艇至少可搭載4枚卡利布巡弋飛彈，這是俄羅斯近月來對烏克蘭電網發動大規模攻擊的主要武器之一。烏克蘭海軍發言人普列騰丘克（Dmytro Pletenchuk）向《路透社》表示，成功攻擊潛艇這種最難擊中的目標，標誌著烏克蘭海戰的「另一個轉捩點」。

烏克蘭總統澤倫斯基。（資料照／《美聯社》）

普列騰丘克表示，俄羅斯修復潛艇將面臨困難，因為必須在水面上進行維修，這將使潛艇再次暴露於攻擊風險中。他指出，俄羅斯在新羅西斯克部署的4艘潛艇中已損失1艘，其中3艘具備攜帶卡利布飛彈的能力。

這起攻擊發生在美國斡旋和平談判的緊張時期。美國總統川普曾表示，澤倫斯基在談判中「沒有籌碼」，引發烏克蘭人擔憂被迫接受等同投降的和解條件。烏克蘭持續展示其對俄羅斯造成重大損害的能力，並加強對俄羅斯石油、天然氣、電力和軍事目標的攻擊。

烏克蘭實際上已無海軍艦隊，但持續利用海上無人機和飛彈騷擾俄羅斯龐大的黑海艦隊，迫使其從克里米亞占領區的塞瓦斯托波爾港撤離。

