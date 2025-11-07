影/烏克蘭「女督軍」頻對軍方開砲！栗正傑：恐有北約撐腰

被稱為「女督軍」的烏克蘭議會國家安全、國防與情報委員會成員別祖格拉亞，近日頻砲轟烏軍情資錯誤，退將栗正傑認為，她背後恐是北約「指手畫腳」。

退將栗正傑。（圖/翻攝《全球大爆卦》）

栗正傑在中天節目《全球大爆卦》表示，別祖格拉亞（Mariia Berlinska）年僅30多歲、出身醫學背景，並非軍事專業，但卻「能夠對軍方指揮層發號施令，甚至批評總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），聲量比總統還大。」

栗正傑說，如果只是區區議員，不太可能如此高調，「這說明她背後應該有北約的支持」，「我認為她就是北約派到烏克蘭的督軍」。

對於烏軍領導層更替，栗正傑表示，「第一任總司令札盧日內（Valeriy Zaluzhny）在開戰初期表現優異，成功反攻庫皮揚斯克（Kupiansk），但後來被調任英國大使，換上瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky），這種人事異動，很可能是北約施壓的結果。」

栗正傑並引用《孫子兵法》比喻，「不知三軍之事而同三軍之政，則軍士惑矣」，正反映烏克蘭戰場現狀，「讓一個完全不懂軍事的人對軍事指手畫腳，只會讓部隊混亂、讓敵人有機可乘。」

