（影）烏克蘭「幽靈」特種部隊無人機擊毀俄羅斯MiG-29

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍事媒體《Militarnyi.com》報導，烏克蘭國防情報局（DIU）的特種部隊「幽靈」（Prymary），4日夜間發動精準打擊，使用長程攻擊無人機成功摧毀一架俄羅斯米格-29（MiG-29）多用途戰鬥機，該機位於被占領克里米亞的卡查（Kacha）軍用機場。這是烏克蘭本年度針對克里米亞俄軍航空資產的又一重大勝利，進一步削弱俄方在黑海地區的空中優勢。





烏克蘭國防情報局表示，「幽靈」的無人機鎖定米格-29後發動自殺式攻擊，戰機瞬間起火爆炸；另外，特種部隊人員同時襲擊附近另一座機場的雷達系統，造成該雷達嚴重損毀。2起行動均無烏方人員傷亡，俄方尚未正式回應。烏軍說明，特種部隊持續系統性瓦解俄軍在克里米亞半島上的空防體系，摧毀雷達與防空導彈系統，擊毀戰鬥機。

廣告 廣告





專家分析，米格-29作為蘇聯時代遺產，仍是俄空軍主力，用於克里米亞巡邏與快速反應警戒。烏軍這次突擊造成俄方逾3,000萬美元損失，將加劇俄方戰機短缺。而烏軍無人機行動建功，不僅提升烏方士氣，也迫使俄軍分散資源，間接緩解前線壓力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲「請纓南下」？！媒體人：賴清德有被打趴的危險 藍綠3選將這麼說…

楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算