影/烏克蘭「第三首都」快失守？栗正傑：頓巴斯防線恐崩潰

烏克蘭東部城鎮庫皮揚斯克（Kupyansk）一帶戰況持續緊張，退將栗正傑指出，俄軍已從奧斯柯爾河（Oskil River）對岸登陸並建立灘頭堡，形成對烏軍的包圍態勢，恐將導致烏克蘭在該地區面臨「局部殲滅」的危機。

退將栗正傑。（圖/翻攝《國際直球對決》）

栗正傑在中天節目《國際直球對決》表示，「俄軍不是向北打哈爾科夫（Kharkiv），他往南打……順著河一路切下來，結果把烏克蘭部隊包在這裡面。」他指出，烏方在該地約有5個旅，已有2個旅被包圍，「另外2個旅現在控制奧斯柯爾河上的橋樑，掩護裡面部隊撤退，但只有兩條橋，很多重裝備根本來不及渡過。」

栗正傑說，若庫皮揚斯克失守，下方要塞城鎮恐連帶陷落，整條頓巴斯防線可能面臨崩潰，「如果這一線都失守……烏克蘭可以說是無險可守了。」在戰術評估上，栗正傑指出，俄軍推進速度快，而烏軍遭遇嚴重人員流失與士氣問題，「當初有大約25%兵力曾逃離，現在回頭看那些先行離開的人，似乎有先見之明。」

對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）面臨的抉擇，栗正傑說，其政治壓力與軍事現實並存，「澤倫斯基不敢輕易投降，也不願背負割地的罵名；但戰場現實是殘酷的，如果再打下去，可能會付出極高代價。」

