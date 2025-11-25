(影)烏克蘭25日發布全境導彈空襲警報 基輔通報至少6死

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期時續推動烏克蘭戰爭的全面停火，試圖終結俄烏雙方的衝突局勢，甚至推出「 28 點和平協議」，準備利用烏克蘭的領土、主權達成推動全面停火的目標。近期有消息稱，俄羅斯再次針對烏克蘭首都基輔發起大規模空襲，造成至少 6 名烏克蘭民眾死亡，並重挫了烏克蘭的電力與供暖系統設施。





綜合美國《有線電視新聞網》( CNN )、《路透社》等外媒報導，當地時間 25 日凌晨，俄羅斯再次發射大量無人機、導彈，對基輔發動新一輪的空襲，多棟建築與民用基礎設施遭到破壞，造成至少 6 人死亡、 13 人受傷，基輔民眾的電力與供暖系統也因此受到影響。

針對此次的打擊行動，基輔軍事管理局局長季穆爾．特卡琴科( Tymur Tkachenko )發布聲明表示，基輔市的第聶伯羅夫斯基區以及斯維亞托申斯基區分別回報有 2 人、 4 人喪生的消息，指責俄羅斯透過相關打擊行動「蓄意攻擊民用基礎設施與住房」。隨後，當地時間上午 5 點 30 分，俄羅斯再次向基輔發起第二波空襲，警報聲再次響徹基輔全市。





烏克蘭總統澤連斯基透過 Telegram 發布貼文指出，俄軍此次出動超過 460 架無人機以及 22 枚飛彈，是本月第二次針對基輔的大規模襲擊活動，「推測俄軍主要目標是烏克蘭的能源設施，以及維持民眾日常生活的一切」。澤連斯基也呼籲歐美盟友共同團結，以外交的方式向俄羅斯進行施壓，並確保繼續向基輔提供武器與防空物資，協助烏克蘭防禦俄羅斯的攻擊。





襲擊事件發生後，烏克蘭能源部發布聲明，宣稱相關襲擊行動導致基輔市內五個地區電力供應中斷，預估受影響人數多達 10.2 萬人。除了電力系統遭到破壞外，基輔市內部分地區的供暖系統也因相關空襲行動而損毀。幸運的是，近期當地天氣異常溫暖，民眾對供暖系統的需求與往年相比降低不少，相關攻擊行動並未造成大規模的影響。





澤連斯基也透過 X 發布推文，批評俄軍此次的空襲行動「沒有任何軍事目的」。澤連斯基補充表示，除了基輔外，俄軍此次也針對敖德薩地區的港口、食品供應廠等基礎設施進行攻擊，質疑俄羅斯計畫打擊烏克蘭的民生系統，迫使烏克蘭主動投降。

