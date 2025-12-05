(影) 烏司令證實紅軍城北部仍在掌控中! 亞速指俄軍「利曼突破」是俄宣傳

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭停火遙遙無期，烏克蘭東部戰線戰鬥則持續升溫，紅軍城（Pokrovsk）與利曼（Lyman）兩大戰區成為交戰焦點。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）近日證實，烏軍目前仍持續控制紅軍城北部特定區域，並在市區及周邊阻止俄軍集結突擊部隊。





X 帳號「MilitaryNewsUA」則引述瑟爾斯基說法指出，烏軍在紅軍城與米爾諾赫拉德（Myrnohrad）一帶，持續阻斷俄軍試圖集結突擊步兵與繞城包抄的行動，目前市區內仍由烏軍負責防守指定區段，「戰鬥仍在進行中」。

烏軍持續阻斷俄軍試圖集結突擊步兵與繞城包抄的行動。 圖：翻攝自 X





X帳號「rainbow7852」進一步整理瑟爾斯基在當地召開指揮會議後的戰況評估指出，烏軍目前已不再將紅軍城視為完整防禦堡壘，而是轉向「分散式防禦」。現階段多以小規模機動部隊進行搜索、襲擾與遲滯作戰，而非固守固定防線，以降低人員損耗。





分析指出，俄軍正試圖重整戰術突擊集群，企圖持續向西推進或形成包圍網，烏軍則以機動火力壓制其集結行動，迫使俄軍只能採取規模更小、協同度更低的進攻方式。同時，烏方也更加重視兵力保存，透過小單位輪換維持戰力，而非一次性投入重兵死守。





瑟爾斯基也在談話中強調後勤壓力，呼籲強化補給路線、改善醫療後送，並提升反炮兵火力，烏軍通訊線路與後送動線可能持續受到俄軍砲擊與無人機監控威脅。





烏克蘭亞速第三突擊軍團指揮官、准將比列茨基（Andrii Biletskyi）。 圖：翻攝自 X





另一方面，俄羅斯宣稱在利曼區域取得「突破性進展」，也遭烏軍高層直接否認。X 帳號「NSTRIKE」引述烏克蘭亞速第三突擊軍團指揮官、准將比列茨基（Andrii Biletskyi）說法指出，所謂「突破」僅存在於向俄羅斯政府提交的報告中，實際戰況中並未發生俄軍突破防線的情況。





比列茨基表示，烏軍第 63 與第 60 獨立機械化旅每日需擊退多達 40 次俄軍進攻，一整個月來，俄軍多次試圖以小股兵力滲透利曼周邊，但均遭挫敗，不僅傷亡慘重，部分突擊小組還遭俘虜。





在北部戰線方面，「Noel Report」則指出，烏克蘭邊防部隊近期在前線摧毀一處隱蔽的俄軍射擊陣地，該陣地配備蘇聯時期 DShK M1938 重機槍，另有多輛俄軍車輛一併遭到擊毀。

