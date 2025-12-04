(影) 烏廉價遠程導彈改寫戰場規則! 奧智庫：美與印太盟友應借鏡

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿 4 年，雖然美國川普政府試圖推動和平協議，但雙方目前持續在前線地區進行交戰。近期有澳洲智庫針對烏克蘭的作戰策略進行分析，認為廉價的遠程飛彈與攻擊無人機已經徹底改變戰場規則，呼籲美國軍方與印太地區盟友借鏡相關經驗，應對中國、俄羅斯可能帶來的威脅。





前烏克蘭內政部副部長安東．格拉先科 ( Anton Gerashchenko ) 透過 X 發布推文指出，烏克蘭最主要的遠程無人機製造商「火點公司」( Fire Point ) 近期召開記者會，公開展示該公司製造武器對俄羅斯境內與俄羅斯佔領地區的打擊成果，包含葉戈爾．斯卡利哈 ( Egor Skalyga )、伊琳娜．捷列赫 ( Iryna Terekh )、丹尼斯．什蒂利爾曼 ( Denys Shtilierman ) 在內的多位火點公司主管也出席了該場記者會。

烏克蘭戰略工業部推出了一種新型遠程海王星飛彈。 圖：翻攝自 Artur Rehi X（前推特）帳號





格拉先科表示，火點公司不但邀請了前美國國務卿邁克．蓬佩奧 ( Mike Pompeo ) 參加活動，烏克蘭武裝部隊總參謀部、特種作戰部隊、國家情報總局、安全局、國民警衛隊與吾人系統部隊也派遣代表到場支持，共同見證烏軍近期針對俄羅斯目標的打擊成果。





與此同時，X 推主「NSTRIKE」也引用澳洲智庫「戰略家」( The Strategist ) 研究員大衛．阿克斯 ( David Axe ) 近期公布的研究報告，宣稱烏克蘭已經透過近 4 年的軍事行動，證明了廉價的遠程飛彈與攻擊無人機能夠有效改變戰場規則的事實。該報告指出，目前烏克蘭生產廉價武器的速度已經遠遠超過俄羅斯研發有效反制措施的速度，廉價武器的打擊也因此成為俄軍的一大威脅。





俄國薩拉托夫州煉油廠於深夜遭多架烏軍無人機空襲。 圖：翻攝自 X





該報告表示，烏克蘭目前已向前線部隊部署種類繁多的第一視角攔截無人機，預估每架無人機的價格可能落在 1,000 至 5,000 美元 ( 折合新台幣約 3.13 至 15.65 萬元 ) 之間，並持續利用這些武器攔截、打擊俄軍的軍備或軍事目標，削弱俄軍的戰鬥能力。該報告認為，美國與台灣必須參考烏克蘭在打造 FPV 無人機攔截器以及電子戰系統方面的經驗，並將其應用於防範中國、俄羅斯的飛彈與無人機威脅。





該報告強調，雖然愛國者飛彈、 SM-6 飛彈與 NASAMS 飛彈等防空武器仍能有效打擊敵方空中力量，但在應對上千架廉價無人機或飛彈時，單枚武器的造價過高，「世界上沒有任何一家公司能夠生產足夠的高成本飛彈，並將其應用於防禦廉價武器」。





美國的愛國者導彈系統造價高昂。 圖：翻攝自 X NEXTA





該報告呼籲美國與其印太盟友建立由電子戰系統、廉價攔截無人機與傳統高成本防空系統整合而成的「新型態防禦模式」，「主要依賴昂貴防空系統的時代已經宣告結束，經濟實惠、靈活且可擴展將成為現代防空系統的新標準」。

