(影) 烏敵後滲透! 俄空軍基地接連遇襲 4戰機遭破壞 油輪、碼頭也受重創

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線地區激烈交戰，烏軍也積極採取各種行動，試圖降低俄軍的進攻力度。近期有消息稱，烏克蘭方面透過無人機襲擊以及滲透行動破壞多架俄軍軍機，並針對俄羅斯的港口發動遠程打擊，在破壞俄軍軍備的同時，持續削弱俄軍的作戰能力。





白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文指出，烏克蘭國家安全局 ( SBU ) 近期發布聲明，宣稱烏軍無人機部隊使用 FPV 無人機成功襲擊了俄佔克里米亞地區的貝爾別克機場，並造成該機場內兩架蘇-27 戰鬥機受損，重挫了前線俄軍制空能力，預估此次行動可能對俄羅斯造成約 1.4 億美元 ( 折合新台幣約 44.08 億元 ) 的損失。

烏軍合作人員滲透進俄羅斯利佩茨克-2 機場，並直接點燃了一架蘇-27 戰機與蘇-30 戰機。圖為蘇-30 戰機。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號





與此同時，X 推主「MilitaryNewsUA」也發布推文表示，位於俄羅斯利佩茨克州的利佩茨克-2 機場近期也遭到烏軍襲擊，疑似有兩架蘇-30 戰機在襲擊過程中遭到破壞，進一步削弱了俄羅斯空天軍的實際作戰能力。X 推主「NOELREPORTS」則補充稱，在此次針對利佩茨克-2 機場的襲擊行動中，烏軍派遣了滲透進俄羅斯境內的合作者潛入該機場，直接進入戰鬥機駕駛艙「隨意點燃戰機」後毫髮無損的離開現場，總計導致一架蘇-27 與一架蘇-30 受損。





「NOELREPORTS」指出，由於俄軍機場疑似遭烏軍合作人員「任意進出」，許多俄羅斯軍事部落客們開始呼籲克里姆林宮「撤回前線低效率部署」，將士兵召回並加強對關鍵基地的保護措施。「就連機場保全人員、工程師與技術人員都被分配到前線步兵的職務時，這種狀況就可能一再發生」。





當地時間 21 日晚間，烏軍派遣無人機襲擊了俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的「塔曼石油天然氣公司」海上石油碼頭，導致大量基礎設施受損，影響了該碼頭的能源出口能力。 圖：翻攝自 @BohuslavskaKate X 帳號





除了俄軍戰機外，烏軍也持續襲擊著俄羅斯的水上力量。「NOELREPORTS」表示，當地時間 18 日，俄羅斯的「瓦列里．戈爾恰科夫」號油輪在羅斯托夫港遭遇襲擊，駕駛室與機艙在被擊中後起火燃燒，整艘船隻逐漸沉入水中。「NOELREPORTS」稱，此次打擊行動總計造成 2 名俄羅斯船員死亡以及 3 名船員受傷，並對俄羅斯的能源出口產業造成了巨大的傷害。





「NOELREPORTS」的另一篇推文則補充了克拉斯諾達爾邊疆區「塔曼石油天然氣公司」海上石油碼頭遇襲事件的後續，稱目前已確認至少一條輸油管遭到損壞，碼頭上的兩個泊位與兩艘船舶也遭到破壞，預估火災影響範圍可能超過 1,000 平方公尺。

