(影) 烏曝「無人機救無人機」奇景! 俄預告今年目標：每日千架無人機攻擊

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續白熱化，烏克蘭國防部近日發布影片，首度展示一架地面無人機（UGV）在戰火中成功救援另一架受困的同型機器人。與此同時，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）發出嚴厲警告，俄軍正計畫在今年達到「每日發射一千架自殺無人機」的目標，試圖以數量優勢徹底摧毀烏克蘭的抵抗。





烏克蘭展示了歷史上第一次「機器人救機器人」的實戰畫面，當一架地面無人機陷入困境時，另一架無人機隨即駛入危險區進行拖吊撤離。

烏軍對正在移動中的俄羅斯S-400防空雷達進行致命打擊。 圖：翻攝自 X





烏克蘭安全局（SBU）近期也公開多個戰況畫面，畫面中精準獵殺多款俄軍防空系統。其中最引人注目的，是烏軍使用搭載重型彈頭的新型無人機（FP-1 載荷 50 公斤、FP-2 載荷高達 120 公斤），致命攻擊移動中的俄羅斯 S-400 防空系統。





相比之下，俄軍在應對無人機時則顯得狼狽。影像紀錄顯示，俄軍士兵駕駛沙灘四輪摩托車（Quad bike）試圖蛇行逃離自殺無人機的追殺，最終因車速過快且神情慌亂，失控撞車後仍難逃死劫。





俄軍士兵駕駛沙灘四輪摩托車試圖蛇行逃離自殺無人機的追殺，最終因車速過快而失控撞車。 圖：翻攝自 X





根據 X 帳號「bayraktar_1love」發布的畫面，即便俄軍在雷達周邊安裝了厚重的防護網，但在高能量彈頭的直接衝擊下，昂貴的 S-400 與 S-350 偵測系統仍瞬間化為火球。這場空中行動同時掃蕩了「鎧甲-S1/S2」（Pantsir）及「道爾」（Tor）等各型中短程防空車，清除不少烏軍障礙。





在陸戰前線，烏克蘭國防部再度釋出 M2A2「布拉德利」（Bradley）步兵戰車的戰況影片。影片中，烏軍布拉德利用 25 毫米鏈炮連續高速射擊，首先精確擊毀了俄軍最先進坦克的 T-90M 的監控儀器，使其淪為「盲人」。隨後，烏軍趁其失去反擊能力時發動毀滅性打擊，這台號稱俄國最強的戰車最終在村莊中心被徹底打殘報廢。





沃夫昌斯克戰區，俄軍利用人數優勢試圖強行突破。 圖：翻攝自 X





而在北哈爾科夫的沃夫昌斯克（Vovchansk）戰區，俄軍利用人數優勢試圖強行突破。據 X 帳號「MAKS 25」指出，俄軍在多個方向發起滲透，甚至利用雪地掩護進行小隊進攻，但低溫與烏軍的精準打擊仍使其推進速度緩慢。

