（影）烏東戰線升溫! 俄軍猛席奪取多陣地 烏軍無人機摧毀俄坦克

[Newtalk新聞] X 帳號《The Battlefield》指出，俄軍已在克拉斯諾皮利（Krasnopil）方向的格拉博夫斯基（Grabovsky）以南奪取一系列陣地。另一方面，X《MilitaryNewsUA》引述烏克蘭無人系統部隊指揮官羅伯特．布羅夫迪（Robert Magyar Brovdi）說法稱，烏軍在今年 1 月擊斃的俄軍人數，為俄方同期招募兵力的 1.5 倍。





X《NOELREPORTS》則表示，烏克蘭國家警察「海雕」（Khyzhak）旅的無人機操作員，正在康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）方向持續打擊俄軍裝備與步兵部隊。報導指出，俄軍近期開始為其無人地面載具加裝簡易防護裝甲，但仍無法避免遭烏軍無人機命中。

同時，X《Special Kherson Cat 》發布畫面顯示，代號「馬扎爾之鳥」（Birds of Magyar）的烏軍無人機部隊，正持續對抗俄軍一波波步兵衝鋒攻勢。





而烏克蘭國防部公布的影片顯示，一名烏軍無人機操作員操控無人機穿過狹小孔道，進入俄軍坦克機庫內部，並成功摧毀一輛隱藏其中的俄軍坦克。





另據 X《NOELREPORTS》消息，在克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）方向，俄軍已完全占領赫羅米夫卡（Khromivka）與瓦休基夫卡（Vasyukivka），並取得尼基福里夫卡（Nikiforivka）附近陣地。此外，俄軍也提前在普里維拉（Privilla）進行加固部署，相關影像顯示，當地已出現針對敵方陣地的砲擊畫面。

