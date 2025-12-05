影/烏東防線急速崩潰！張延廷：非俄太強 是烏軍「無力再戰」

俄羅斯在烏克蘭東部持續推進，烏東岌岌可危，退將張延廷表示，烏東逐漸失守並非俄軍戰力大幅提升，而是烏克蘭已「難以維持有效防禦」。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，烏軍現階段面臨兵源枯竭、士氣低落與裝備不足等多重危機，「這不是俄羅斯的戰力很強，是烏克蘭守不住了，沒有戰力了。烏克蘭逃兵30萬，士氣崩潰，防線自然撐不住。」

張延廷認為，烏軍在「紅軍城」等激戰地區選擇孤軍死守，是重大的戰略誤判，「我當時就說不要孤軍決戰，要後退決戰。沒有武器、沒有人、沒油料，你怎麼守？」他表示，若烏克蘭持續以民調壓力作為制定戰略的依據，只會越陷越深，「當初92%民意要求收復失土，結果打了3年多，收不回來，反而丟更多。」

至於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親信、總統府幕僚長葉爾馬克（ Andriy Yermak）因貪腐辭職，外界猜測前總統波洛申科（Petro Poroshenko）返國，可能是為接班鋪路，張延廷認為，「不管誰接班，都得面對割地與談判的屈辱。」

