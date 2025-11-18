(影) 烏法最大軍購！千雙邊安全和做 法賣百架陣風戰機 最新SAMP/T也給烏

[Newtalk新聞] 烏克蘭與法國昨（17）日敲定史上最大筆軍購—— 100 架陣風戰機與多部防空系統，法國總統馬克宏甚至宣布，將讓尚在開發中的最新一代 SAMP/T 防空系統「率先部署在烏克蘭」。





馬克宏表示，兩國已啟動為期 10 年的雙邊安全合作架構，內容涵蓋無人機、無人機攔截器與精準制導炸彈的採購、生產與共同開發。他強調，新型 SAMP/T 系統雖仍在研製，但法國決定優先提供烏克蘭部署，「烏克蘭熟悉現有系統的性能，而新版本將具備更強大的能力」。

除了防空系統，烏克蘭總統澤連斯基也親自證實，烏克蘭正式下單購買 100 架法國「陣風」（Rafale）戰機，以及多套 SAMP/T 系統，成為烏克蘭歷來規模最大的軍事採購案。法烏雙方也同意，未來將有更多武器甚至在烏克蘭本地生產，特別是無人機技術。





此次烏法軍購協議中，烏克蘭將向法國訂購 100 架陣風戰機。 圖：達志影像/美聯社





馬克宏在談話中多次重申，若烏克蘭無法保持強勢，俄羅斯將不斷撕毀承諾。他表示，烏克蘭「不只是地理上屬於歐洲，更因其價值、歷史與勇氣而屬於歐洲家庭」。他坦言入盟之路艱難，需要在反貪腐、治理與法治上進行深度改革，但「我完全信任澤連斯基與烏克蘭人民」。他也罕見透露，自己相信「2027 年前有望達成和平」，但前提是烏軍戰力足夠、歐洲支持不鬆動。





活動結束後，澤連斯基與馬克宏也一同前往巴黎新成立的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）多國部隊總部視察。該總部由法國與英國領導，數週前才開始運作，主要負責規劃俄烏戰爭之後的「多國維和部隊部署方案」，提前為可能的和平協議預作準備。

