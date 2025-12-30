(影) 烏深層打擊奏效！無人機令俄南煉油廠全面停擺、頓涅茨克彈藥庫大爆炸

[Newtalk新聞]

烏克蘭持續加強對俄羅斯本土及佔領區的深層打擊，俄羅斯南部諾沃沙赫京斯克（Novoshakhtinsky）油煉廠 25 日受烏克蘭無人機攻擊後嚴重受損，目前已正式全面停工。儘管俄方當時宣稱成功攔截無人機，但關鍵設備仍遭破壞。





此次攻擊波及蒸餾塔等核心設施，導致該廠產能中斷，修復恐需數月，初估經濟損失約 7.5 億美元。該煉油廠為俄羅斯南部最大之一，今年已多次遭到攻擊，顯示烏方持續鎖定俄國能源命脈施壓。

廣告 廣告





此外，俄軍頓涅茨克地區一處彈藥庫於 27 日遭擊中，引發夜間大火。烏克蘭空軍本月亦證實，8 日與 22 日分別擊毀頓涅茨克與盧甘斯克地區的俄軍彈藥及燃料儲存點，意在削弱俄軍補給能力。29 日凌晨，烏克蘭無人機再次攻擊俄羅斯阿迪格亞共和國的漢斯卡亞空軍基地，當地傳出多起爆炸聲。同日，圖拉地區發布導彈警報，居民通報聽聞 14 次爆炸，俄防空系統聲稱攔截一枚彈道導彈，凸顯俄本土防空壓力升高。





27日，烏軍精準打擊頓涅茨克俄軍彈藥庫，夜空竄起沖天火球與濃煙。 圖：翻攝自 X @raging545





與此同時， 烏克蘭 Armor 公司今（2025）年生產約 30 萬枚 155 毫米砲彈、最高 10 萬枚 105 毫米砲彈及約 24 萬枚北約標準迫擊砲彈。該公司今年 10 月與捷克 CSG 集團合作啟動授權生產，部分數據可能為全年預估值，但仍象徵烏克蘭逐步降低對西方彈藥供應的依賴。





戰略層面上，美國戰爭研究所（ISW）最新報告指出，若西方對烏克蘭援助維持現狀，俄軍在 2026 年難以顯著改變其推進速度與規模，主因在於缺乏戰略儲備及作戰重心偏向陣地戰。報告並指出，近期證據顯示烏軍已解放庫皮揚斯克大部分地區，俄軍僅在胡利亞波列一帶取得有限進展。





另一方面，俄羅斯對烏克蘭的空襲仍未停歇。27 日，基輔一架俄軍 Shahed 無人機低空飛行時纏繞電線並在住宅區前爆炸，所幸未造成人員傷亡。該事件屬於俄方當晚動用約 500 架無人機與 40 枚導彈的大規模攻擊之一，顯示平民區仍面臨高度風險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏