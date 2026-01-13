(影）烏稱和平談判快完成! 歐盟稱未來取決於普丁 德援KF41「林克斯」戰車

[Newtalk新聞] 據 X 《NOELREPORTS 》消息指出，德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）表示，烏克蘭將於 2026 年初接收首批五輛 KF41「林克斯」（Lynx）步兵戰車。這筆交易於去年 12 月簽署，價值數千萬歐元，後續交付將持續進行，未來更計畫在烏克蘭本地化生產。這款戰車配備為烏克蘭武裝部隊量身定制的雙人砲塔。





前任烏克蘭內政部副部長安東·格拉先科 (Anton Herashchenko) 在社群平台 X 指出，歐盟委員會發言人寶拉・品霍（Paula Pinho）指出，歐盟正全力爭取烏克蘭和平，但和平仍取決於俄羅斯總統普丁。她表示，遺憾的是，尚未看到普丁願意展開相關和平談判的跡象。

9 日凌晨，俄羅斯二度動用具備核打擊能力的「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈直攻烏克蘭西部能源設施。 圖：翻攝自 X





北約秘書長馬克・呂特（Mark Rutte）則表示，俄羅斯近期仍持續攻擊烏克蘭城市及能源基礎設施，包括在利沃夫使用榛果樹 Oreshnik 導彈，企圖阻止西方支援烏克蘭，但北約將不受威嚇。他強調，在嚴冬中，所有北約盟國對烏克蘭的支持比以往更為重要，並指出「烏克蘭的安全就是我們的安全」。





據X 《NOELREPORTS 》消息，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏方正與美國敲定一項歷史級別的安全協議，簽署可能在未來數週內完成，談判同時涵蓋經濟復甦及美、歐、烏三方合作事宜。他指出，美國正在與俄羅斯就結束戰爭進行溝通，烏方已提交條件，正等待俄方明確回應。如俄方拒絕，烏方呼籲加大壓力，包括擴大對影子油輪及規避制裁的措施。





此外，X 《NOELREPORTS 》指出，挪威外交部長埃斯本・巴爾特・艾德（Espen Barth Eide）表示，挪威計畫將烏克蘭製造的攔截導彈整合進 NASAMS 防空系統，目標是以更低成本生產更多導彈，以應對目前西方彈藥價格高昂且數量有限的問題。

