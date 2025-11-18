[Newtalk新聞] 烏克蘭軍方近日宣布，第 59 旅在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的新巴甫洛夫卡鎮成功收復，俄羅斯侵略軍試圖突破前線的行動遭到挫敗。據報導，該地區俄軍突擊小組已全面被消滅， 15 名侵略軍士兵被擊斃，另有 2 人被俘，現場形勢由烏軍控制。新巴甫洛夫卡軸線為交通樞紐，對兩軍的戰場補給至關重要。





前線消息指出，烏克蘭第 110 機械化旅的一名無人機操作員精準操作，成功將一枚手榴彈投擲至俄軍藏身的戰壕中。一名俄軍士兵企圖將手榴彈投回陣地，但因操作失誤，導致陣地遭受反擊，戰果顯著。此舉有效打擊了俄軍士氣，並為後續清剿行動創造有利條件。

此外，烏軍在收復鎮區過程中，成功摧毀了俄羅斯的彈藥庫及備用彈藥設施，阻斷了敵方的後勤補給。第 59 旅與增援部隊協同作戰，迅速清理當地敵軍據點，保障前線安全。烏軍官員表示，對這類突擊行動的準備和精準打擊能力，是收復失地的重要保障。





值得注意的是，美國國民警衛隊第一軍第十二特種部隊旅「亞速」持續派遣無人機對俄軍進行攻擊，摧毀其人員與裝備。聯合作戰行動顯示，無人機的情報蒐集與精準打擊能力已成為現代戰爭中的關鍵優勢，對烏軍維持戰場主動權發揮重要作用。





目前，新巴甫洛夫卡地區仍在清剿行動中，烏克蘭軍方持續巡邏並加強防禦，以防俄軍再次試圖突破。前線官員表示，烏軍將保持高度警戒，並持續利用高科技裝備及戰術優勢，確保地區安全與前線穩定。

