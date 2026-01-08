(影) 烏米格-29成「前線破壞者」! 「這團」每天滅41入侵者 俄滲透計畫慘敗

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿 4 年，雙方目前仍在前線地區激烈交戰、對立情緒也不斷升溫。面對俄軍接連不斷的攻勢，烏軍持續採取反攻行動，並透過歐洲國家援助的武器達成多項亮眼戰果。與此同時，烏軍也加強了針對俄軍滲透行動的警戒，並積極打擊俄軍部署在前線地區的軍備或設施，希望透過相關行動削弱俄軍的進攻能力。





X 推主「NOELREPORTS」指出，烏軍「鋼鐵邊境」旅的無人機操作員近期使用「阿奎拉」偵查無人機，對俄軍在庫爾斯克前線地區的部署展開調查。隨後，該旅使用包含吸血鬼在內的多款 FPV 無人機針對俄軍設備發起攻擊，破壞至少一輛俄羅斯卡車、3 根雷達天線、5 座天線掩體以及一座彈藥庫。

進攻庫皮揚斯克的俄軍摩托車隊遭烏軍無人機集體殲滅。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀





與此同時，烏克蘭第 105 國土防禦旅的士兵也使用 FPV 無人機，針對在前線地區群聚的俄軍部隊發起襲擊。「NOELREPORTS」表示，雖然該支俄軍部隊開啟了安裝在運輸車上的電子戰系統，但卻未能阻止烏軍無人機的攻擊，多名士兵也因此受傷或死亡。





除了前線的無人機部隊外，部分烏軍部隊也達成了亮眼的戰果。X 推主「NSTRIKE」稱，由奧列格．希里亞耶夫 ( Oleh Shyriaiev ) 指揮的烏軍第 225 獨立突擊團在 2025 年一年內消滅近 1.5 萬名士兵，「平均每天消滅 41 名俄羅斯的占領者」。「NSTRIKE」指出，烏軍第 225 獨立突擊團經常與俄軍的精銳部隊作戰，在烏軍防衛俄軍入侵的過程中做出了非常大的貢獻。





一名俄羅斯士兵在戰場上坐在倒下的戰友旁，絕望地望向駛近的第一人稱視角無人機。 圖:翻攝自@bayraktar_1love





「NSTRIKE」也引用烏克蘭軍事專家基里洛．薩佐諾夫( Kyrylo Sazonov )的評論表示，俄羅斯平均每年損失近 42 萬名士兵，第 225 獨立突擊團造成的損失佔比高達 3.5% 。「如果烏軍 230 個軍團都能向第 225 獨立突擊團一樣強悍，那麼俄軍將可能在 2025 年結束前，面臨至少 340 萬人的損失」。





X 推主「Stuart Dowell」也發布推文指出，烏軍近期將波蘭援助的米格-29 戰機改裝成有效阻止俄軍進攻的「前線破壞者」，宣稱改裝後的米格-29 能發射歐美國家製造的精確導引武器，且幾乎能在移交後立即投入戰鬥。





米格-29戰機。(示意圖) 圖 : 翻攝自維基網站





「Stuart Dowell」表示，由於烏克蘭飛行員早已接受過米格-29 的飛行訓練，一旦波蘭完成戰機的交付，烏克蘭飛行員就能立即投入作戰行動，甚至能在俄軍發起進攻行動前的集結空檔，直接消滅俄軍部隊，進而化解俄軍的進攻行動。





除了應對俄軍的地面部隊外，烏軍也持續打擊著試圖透過隱密管道滲透烏克蘭城市的俄軍部隊。「NOELREPORTS」稱，烏軍第 77 空中突擊旅近期成功阻止了俄軍試圖透過「聯盟」天然氣管道滲透庫皮揚斯克的計畫。推主「Special Kherson Cat」則補充表示，俄軍此次派遣 50 位士兵執行滲透任務，但其中有至少 40 人遭到烏軍擊斃，滲透行動宣告失敗。

