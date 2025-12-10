（影）烏總司令承認紅軍城一度沒烏軍 ：現已奪回一半領土

[Newtalk新聞] 烏軍近期在紅軍城（Pokrovsk）與米爾諾赫拉德（Myrnohrad）一線接連發動反擊行動。據 X 帳號「MAKS 25」引述烏克蘭軍方總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）日前坦承，烏軍在秋季一度因戰力受限，曾「全面撤離」紅軍城市區，但自 11 月 15 日起透過反攻行動，已重新奪回約 13 平方公里的市內區域，約佔整個城市面積的一半。





在周邊戰場，俄軍突擊行動也遭到烏軍挫敗。據 X 帳號「NOELreports」報導指出，俄軍一支突擊小隊日前試圖強攻米爾諾赫拉德市內一棟建築物，遭烏克蘭第 503 海軍陸戰營迎頭痛擊，陸戰隊先以火力阻斷俄軍推進，隨後由無人機進行精準打擊，殘餘攻擊部隊全數被殲滅。

廣告 廣告





烏克蘭第132偵察營近日俘虜一名俄軍突擊兵，該名士兵在被捕時坦承同行20人俄兵已全數陣亡。 圖：翻攝自 X





烏軍偵察部隊也傳出紅軍城戰況，據 X 帳號「@Bodbe6」貼文指出，烏克蘭第 132 偵察營近日俘虜一名俄軍突擊兵，該名士兵在被捕時坦承同行 20 人俄兵已全數陣亡。





除此之外，據X帳號「@bayraktar_1love」報導指出，烏克蘭國安局（SBU）近日公開一段導引無人機精準命中俄軍 Mi-26 大型運輸直升機的畫面，外界研判，該架直升機正是日前在克里米亞基洛夫斯基軍用機場遭鎖定攻擊的目標。





導引無人機精準命中俄軍Mi-26大型運輸直升機。 圖：翻攝自 X





另一方面，頓涅茨克北線利曼（Lyman）戰場也持續升溫。據「NOELreports」指出，烏克蘭第 3 獨立突擊旅旗下「FATUM」無人機單位近日成功命中一輛載運俄軍步兵的軍用車輛，並接連摧毀多處壕溝與射擊陣地，有效壓制俄軍前線攻勢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普逼速回應「領土割讓」! 烏將自提「新和平計畫」 曝部署多款遠程導彈

日地震逾10萬人避難! 岩手海嘯一度浪高70釐米 青森核廢料池水溢出