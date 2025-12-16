(影) 烏襲俄阿斯特拉罕天然氣廠! 年產350萬噸 主供俄軍炸藥工廠爆炸

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍方持續對俄羅斯關鍵戰略設施發動精準打擊。根據烏克蘭總參謀部公告，15 日凌晨，烏克蘭國防軍成功襲擊了位於俄羅斯阿斯特拉罕的天然氣加工廠。該廠是俄羅斯石油天然氣產業的重要企業，年產硫磺高達 350 萬噸，主要供應俄羅斯軍工企業用於炸藥生產。





此外，《路透社》報導，俄羅斯雅羅斯拉夫爾的雅羅斯拉夫石油合成煉油廠在無人機襲擊後發生火災並關閉。該煉油廠主要生產汽油、柴油及航空燃料，停運可能導致燃料供應短缺，油價上漲，並增加運輸成本。

在烏克蘭境內，頓內茨克州康斯坦丁諾夫卡市今日已成廢墟，多處建築損毀，包括幼兒園及教堂。當地居民被迫背井離鄉，逃離戰火，昔日的生活景象已難以重現。





烏克蘭軍方也對俄羅斯別爾哥羅德市的別爾哥羅德發電廠發動 HIMARS 火箭系統襲擊，造成電力設施受損。





另外，烏克蘭安全局（SSU）操作的「海寶貝」無人機在黑海對俄羅斯「影子艦隊」兩艘受制裁油輪「凱羅」（KAIRO）號及「維拉特」（VIRAT）號進行襲擊。襲擊時，兩艘船均空載，正前往新羅西斯克港裝載貨物。

