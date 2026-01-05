（影）烏軍前線反擊奏效! 收復頓涅茨克州2地、炸橋重挫俄軍補給線

[Newtalk新聞] 全球多地戰事不斷，俄烏戰爭也尚未停火，據 X 多方消息指出，烏克蘭近日在前線戰場上進展順利，不僅在頓涅茨克州方向有效壓制俄軍推進，也傳出成功收復里茲尼基夫卡（Riznykivka）與斯瓦托－波克羅夫斯科耶（Svato-Pokrovskoe）兩處地點。





烏軍部隊於亞歷山德羅夫斯克（Alexandrovsk）推進。 圖：翻攝自 X





據 X帳號「Greyskull」指出，在頓涅茨克州方向，烏軍部隊於亞歷山德羅夫斯克（Alexandrovsk）推進，並持續壓縮俄軍防線。同時，隸屬烏克蘭第53機械化旅的「Signum」營操作人員，對俄軍步兵與車輛實施多次精準打擊。

烏軍已成功收復里茲尼基夫卡（Riznykivka）與斯瓦托－波克羅夫斯科耶（Svato-Pokrovskoe）兩處地點。 圖：翻攝自 X





而據帳號「astraiaintel」消息，烏軍已成功收復里茲尼基夫卡（Riznykivka）與斯瓦托－波克羅夫斯科耶（Svato-Pokrovskoe）兩處地點，並進一步鞏固前線控制範圍。「NoelReport」消息指出，一名烏克蘭空軍 Mig-29 戰機飛行員，使用法製AASM「Hammer」精準導引炸彈，炸毀紅軍城（Pokrovsk）附近一座被俄軍用作後勤補給路線及突擊部隊的臨時集結點橋樑；而橋樑遭摧毀後，俄軍調度能力明顯受挫。





俄軍突擊部隊試圖包圍烏克蘭守軍時，烏方無人機操作員緊急調集「野黃蜂」型無人機進行支援。 圖：翻攝自 X





X 帳號「rainbow 7852」則指出，當俄軍突擊部隊繞至烏軍第三機械化營防線後方，試圖包圍烏克蘭守軍時，烏方無人機操作員緊急調集「野黃蜂」型無人機進行支援打擊，成功擊斃兩名俄軍士兵，讓被困的烏軍官兵全數脫困生還。





烏克蘭聯合部隊發言人表示，市區清剿行動已接近尾聲，目前市內僅剩不到100名俄軍士兵。 圖：翻攝自 X





至於哈爾科夫州庫皮揚斯克（Kupyansk）戰區，根據「NOELREPORTS」引述烏克蘭聯合部隊發言人特雷古博夫（Viktor Tregubov）表示，市區清剿行動已接近尾聲。聯合部隊發言人指出，目前市內僅剩不到100名俄軍士兵，多數躲藏在市中心與西北部的地下室內。不過俄軍指揮官仍下達命令，要求部隊須在2月前設法重新奪回庫皮揚斯克。





烏軍在庫皮揚斯克前線向博羅夫斯卡亞（Borovskaya）方向推進，並成功穩固奧斯基爾河（Oskil River）防線。 圖：翻攝自 X





「astraiaintel」補充指出，烏軍在庫皮揚斯克前線向博羅夫斯卡亞（Borovskaya）方向推進，並成功穩固奧斯基爾河（Oskil River）防線。期間俄軍試圖派出騎兵阻止烏軍行動，但最終行動以失敗告終，未能扭轉戰局。

