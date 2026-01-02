(影) 烏軍反攻收回多地控制權! 俄軍2波滲透庫皮揚斯克 幾遭全滅

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線地區激烈交戰，俄烏兩國間的衝突局勢也持續升溫。近期有消息稱，烏軍進一步加強了反擊的力度，在破壞俄軍軍備的同時，持續驅逐入侵的俄羅斯士兵，並重新掌控部分地區的控制權，烏軍的反擊行動也再次成為了網友們的關注焦點。





X 推主「The Battlefield」指出，烏克蘭武裝部隊近期發起局部反擊活動，並從俄軍手中奪回扎波羅熱州胡利亞伊波萊市鎮的大部分地區。「The Battlefield」稱，在此次的反攻過程中，俄軍幾乎沒有做出有效的抵抗，烏軍的占領行動十分順利。最終，俄軍部隊撤退回了俄羅斯控制的地區，並躲入地下室內，試圖降低烏克蘭反擊行動可能帶來的威脅。

俄軍逾 30 輛坦克裝甲車的「大規模突擊」遭烏軍近乎全數殲滅。 圖：翻攝自 X





與此同時，X 推主「NOELREPORTS」也展示影片，展示前線烏軍部隊打擊俄軍軍備、士兵的畫面。其中，烏克蘭第 15 砲兵偵查旅「黑百合」持續掃蕩著俄軍部署在前線地區的雷達、防空系統等先進裝備，多款俄軍軍備也在一系列的打擊活動中被燒成灰燼。「NOELREPORTS」的另一篇推文則表示，烏軍使用精準打擊武器襲擊了俄軍的後勤補給部隊，並成功摧毀多輛俄軍補給部隊的裝甲車，大量物資、彈藥散落在周邊的地上。





推主「rainbow7852」也透過 X ，公布了前線地區的最新戰況。其中，烏克蘭國民近衛軍「亞速」軍團宣布成功收回了紅軍城羅丁斯克地區的控制權，並對俄羅斯宣布成功控制羅丁斯克的言論進行澄清。「rainbow7852」表示，目前烏軍士兵已經成功在羅丁斯克是鎮內升起烏克蘭國旗，並加強針對該市鎮的防禦能力。烏克蘭方面也宣稱，將盡一切努力偵查並消滅可能滲透該市鎮的俄軍士兵。





試圖向庫皮揚斯克地區發起滲透的俄軍部隊也幾乎遭到殲滅，原先部署的 300 名士兵如今已僅剩約 50 人，且幾乎無法獲得任何補給。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號





針對庫皮揚斯克戰場，「rainbow7852」指出，由於受到烏軍圍困，駐紮在庫皮揚斯克地區的俄軍部隊決定採用滲透的方式，潛入營救遭到包回的部隊。雖然俄軍先後發起 2 次滲透行動，但相關行動卻早已遭到烏軍全程監視。最終，烏軍部隊成功化解了俄軍的滲透計畫，滲透部隊全軍覆沒的消息也進一步加強了俄軍部隊面臨的壓力。





「rainbow7852」引用烏克蘭軍方公布的消息稱，俄軍原先在庫皮揚斯克地區部署近 300 名士兵，但如今僅剩約 50 人。「rainbow7852」強調，俄軍的地面補給路線早已被烏軍切斷，「俄羅斯被迫使用無人機這種容易受到天氣、電子戰干擾的武器進行補給。另一方面，烏克蘭則沿著扎帕德內－卡利諾韋－霍盧比夫卡的方向持續向北推進，希望完全肅清奧斯基爾河西岸的所有俄軍侵略部隊。

