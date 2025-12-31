(影) 烏軍庫皮揚斯克包圍態勢成形! 多線告捷 無人機全殲俄43人部隊

[Newtalk新聞] 烏克蘭戰場近日出現多項戰況更新。根據 X 平台帳號 NOELREPORTS 引述資訊，烏軍已開始在距離前線約 50 公里處，動用光纖導引 FPV 無人機打擊俄軍裝備，顯示烏軍遠程精準打擊能力持續向縱深延伸。另有 Dimko Zhluktenko 指出，俄軍一支約 43 人的部隊在胡利艾波萊（Huliaipole）一帶下車後，於 3 小時內遭到重型轟炸機殲滅。





在南頓內茨克與東線方向，WarUnitObserver 指出，在俄軍 8 月初一度突破防線後，烏克蘭國民警衛隊第 1 亞速軍團已將軍團司令部前推至多布羅皮利亞（Dobropillya）方向，並主導多個定居點的清剿行動。此前長時間駐守在科斯蒂揚季尼夫卡（Kostyantynivka）以南、並於托列茨克（Toretsk）歷經數月激戰的第 12 亞速旅，已於當日宣布轉進多布羅皮利亞方向，正式納入第 1 軍團作戰責任區。該區域目前正面對俄軍第 51 集團軍、第 20 摩托化步兵師，以及規模龐大的海軍步兵集群。

烏克蘭國民警衛隊第 1 亞速軍團已將軍團司令部前推至多布羅皮利亞（Dobropillya）方向。 圖：翻攝自WarUnitObserve





在哈爾科夫州北部，Chuck Pfarrer 引述戰況指出，自 12 月中旬起，烏軍反擊行動已重新奪回庫皮揚斯克都會區約 90 % 的控制權，俄軍自北方與奧斯基爾河（Oskil River）跨河補給線遭切斷，並有 3 個俄軍小型據點遭到包圍，估計仍有 100 至 150 名俄軍受困。儘管俄羅斯國防部仍宣稱掌控局勢，但相關戰況圖顯示，俄軍多次嘗試突圍均未成功，烏軍持續在庫皮揚斯克以北、彼得羅巴甫利夫卡（Petropavlivka）北側與西側推進。





X 帳號 raging545 補充，烏軍已鞏固在庫皮揚斯克市中心的陣地，使遭包圍的俄軍進一步受困。WW3finalboss 則宣稱，烏軍發動局部反攻後，已解放胡利艾波萊大部分區域，行動過程幾乎未遭遇有效抵抗，殘餘俄軍被迫躲藏於地下空間。





烏克蘭軍隊在哈爾科夫州庫皮揚斯克北部發射砲彈支援前線行動。 圖：翻攝自 X @TTheBattlefield





在戰略層級上，Euromaidan Press 報導指出，北約正在羅馬尼亞籌設第二大對烏後勤樞紐，預計於 2026 年 1 月下旬投入運作。過去近 3 年來，西方軍援主要集中經由 波蘭 熱舒夫－亞西翁卡（Rzeszow-Jasionka）單一通道進入烏克蘭，僅 2025 年即運送約 22 萬噸軍事援助。新設的羅馬尼亞樞紐將與波蘭節點並行運作，不僅降低單一通道遭打擊的風險，也可縮短通往烏克蘭東部與南部戰線的補給距離，迫使俄軍分散打擊資源，進一步強化烏軍防禦與反擊行動的持續性。





北約在羅馬尼雅籌備援烏後勤樞紐，最快 1 月啟用。 圖：翻攝自Euromaidan Press

