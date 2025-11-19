(影) 烏軍強化打擊每月逾14,000次襲俄境! 俄恐迫動員「教練機」反制
[Newtalk新聞] 俄羅斯境內顎木斯克地區，羅斯托夫卡鎮近郊，一條大型地下天然氣管線於昨日（18）發生爆炸，從畫面上可以看見龐大的火球竄升。此事件迫使數間工廠切斷天然氣供應，爆炸原因正在進行調查，不過俄羅斯國防部認為此案與烏克蘭無人機襲擊無關。
不過為應對近日局勢，烏軍似有加強打擊跡象，俄羅斯外交部特使羅季翁．米羅什尼克（Родион Мирошник）表示，現在烏克蘭平均每個星期對俄羅斯本土基礎建設發動 3,500 次襲擊，平均每個月超過 14,000 次襲擊行動。如 X 帳號《Neonhandrail》稱烏軍無人機打擊頓涅茨克，馬里烏波爾一處9K330 Tor 防空導彈陣地的行動。
導彈、無人機和火箭彈、砲彈皆有被投入到這些襲擊，已對俄羅斯能源狀況造成一定損害。X 帳號《老司机》稱俄羅斯不僅準備動員預備役衛戍能源設施，還打算透過武裝高級教練機如 L-39、雅克-130 等高級教練機，進行反無人機措施，甚至可能動員 UTS-800、雅克-52 等螺旋槳機型。
另外，據《基輔郵報》（Kyiv Post）表示，俄羅斯邊境近期發生一起誤擊事件。烏克蘭國防部情報總局（HUR）獲得一則消息，別爾哥羅德地區格賴沃龍（Грайворон）遭俄羅斯轟炸機與無人機誤擊，造成至少 12 人受傷，以及一間當地百貨公司失火。該報導稱 11 天內，俄羅斯轟炸機在別爾哥羅德地區投下 8 枚炸彈，受訪者表示 :「這瘋了」。
