(影) 烏軍戰況急轉直下！紅軍城保衛戰突遭重擊 後方遇襲揭內鬼疑雲

[Newtalk新聞] 今日，烏克蘭東部戰線多點爆發激烈衝突，烏克蘭武裝部隊總參謀部透過 X 帳號「Visioner」發方聲明，強調波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) -米羅尼夫卡地區的烏軍單位並未被包圍，並指責烏軍有一萬人被包圍是俄羅斯所散播相關不實訊息。





與此同時，俄羅斯佔領的頓涅茨克地區發生大規模爆炸，據「Bricktop_NAFO」及「ITDUDE Fella」等多個 X 帳號報導，目標疑似為俄軍彈藥庫，引發廣泛關注。此外，烏克蘭海軍陸戰隊第 35 營此前於 11 月 1 日在聶伯羅彼得羅夫斯克州舉行週年紀念活動時遭俄軍襲擊，據 X 帳號「NOELREPORTS」引述現場人員說法，造成 8 名士兵死亡、40 人受傷，另有 6 人失蹤，懷疑集會資訊遭內部人員洩漏。

烏克蘭海軍陸戰隊第 35 營此前遭俄軍襲擊，造成 8 名士兵死亡、40 人受傷，另有 6 人失蹤，懷疑集會資訊遭內部人員洩漏。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS





烏克蘭武裝部隊總參謀部透過 X 帳號「Visioner」發布的聲明中明確指出，烏克蘭防禦部隊正採取措施阻止敵軍向紅軍城推進，烏軍單位正在市內及俄軍試圖滲透定居點的方向上積極抵抗敵軍突擊小組，同時在波克羅夫斯克-米羅尼夫卡方向的防禦側翼正在加強，重要後勤路線也持續運作。該聲明旨在反駁俄方關於烏軍在該地區被包圍的傳言。





另一方面，根據每日戰況線報，戰鬥仍在波克羅夫斯克市內持續，儘管有俄方相關軍事單位釋出在市中心市政廳附近舉旗的影片，但經查證並非當日畫面。同時，社交平台 X 用戶「rainbow7852」發布訊息稱，烏克蘭第 225 獨立突擊團在波克羅夫斯克方向的潘基夫卡村消滅了一個由 9 人組成的俄羅斯突擊隊，並描述該路段沿途可見多具俄軍屍體。





根據每日戰況線報，戰鬥仍在波克羅夫斯克市內持續。 圖：翻攝自 X 帳號 @Ukraine Control Map





在俄軍佔領的頓涅茨克地區，X 帳號「Bricktop_NAFO」帳號通報發生大規模爆炸，並指可能為俄軍彈藥庫遭擊中。「ITDUDE Fella」帳號亦以「頓涅茨克彈藥庫爆炸」為題跟進報導，目前尚未有官方單位證實具體損傷情況。





NOELREPORTS 也報導了較早前發生的一起嚴重襲擊事件。據其引述一名在場海軍人員的說法，俄軍於 11 月 1 日襲擊了烏克蘭海軍陸戰隊第 35 營在聶伯羅彼得羅夫斯克州舉行的成立週年紀念活動，導致重大人員傷亡，該名人員懷疑此次集會資訊極有可能被內部人員所洩露。

