(影) 烏軍捷報頻傳! 紅軍城戰線多點交火 俄軍遭俘虜 烏局部收復村莊

俄烏戰事持續進展，烏克蘭軍方近日在頓涅茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk，舊名紅軍城）一線通報多起戰果，包含俘虜俄軍人員、奪回村莊及以無人機擊退俄軍攻勢，但相關推進幅度仍有不同戰場評估。





烏軍表示，在波克羅夫斯克市區周邊行動中，第 155 旅「安娜・基輔斯卡」（Anna Kyivska）透過空中偵察發現俄軍行蹤後，地面部隊逐戶搜索，於一處地下室發現俄軍突擊小組，並成功俘獲 3 名俄羅斯步兵，對方未作抵抗即投降。

同時，烏克蘭軍隊宣布已從俄軍手中收復位於羅金斯克（Rodynske）附近的蘇凱茨克村（Sukhetske）。根據烏克蘭國防部及戰爭研究所（ISW）資料，該村約於 22 日前後被解放，屬於紅軍城東北側反攻行動的一環，相關衛星影像亦標示村莊位置。





烏軍115機械化旅於波克羅夫斯克方向赫里希諾村成功俘獲一群俄軍俘虜。 圖：翻攝自 X @TTheBattlefield





在赫里希諾（Hryshyne）方向，烏軍第 115 機械化旅通報成功俘虜一批俄軍人員，並清理村莊東南翼殘餘據點，迫使部分未能撤離的俄軍投降。不過，ISW 同時指出，俄軍近期在赫里希諾一帶反而向前推進約 1.8 平方公里，並佔領污水處理廠及校舍周邊區域。





此外，烏克蘭無人系統部隊旗下的「飛行骷髏營」（Flying Skull Battalion）近期釋出多段作戰畫面，顯示該單位利用 FPV 無人機在赫爾松地區擊退俄軍步兵攻擊，甚至精準打擊藏身地下管線的俄軍士兵。該部隊自 2023 年起以無人機攻擊聞名，曾摧毀多輛俄軍裝甲車、火砲。





在更北側的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）方向，烏軍亦通報部隊已推進至邁斯科（Maysko）與馬爾科沃（Markovo）一帶。不過，ISW 分析指出，該區近期仍以俄軍攻勢為主，尚未確認烏軍出現顯著突破。

