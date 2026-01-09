(影) 烏軍接連收復利曼等地失土！ 重挫侵略者 撤退俄軍「破壞船隻」防追擊

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿 4 年，雖然美國川普政府試圖推動烏克蘭和平協議，但雙方目前仍在前線地區激烈交戰，兩國間的對立情緒也不斷升溫。近期有消息稱，烏軍成功透過一系列反擊行動收復多個城市的控制權，並成功挫敗俄軍的進攻計畫，甚至迫使撤退的俄軍採取「破壞通行船隻」斷後的策略，對克里姆林宮的侵略計畫造成了巨大的阻礙。





X 推主「raging545」指出，烏軍近期成功奪回了頓涅茨克州的利曼鎮與周邊地區的控制權，並徹底清除該地區殘留的俄軍勢力。與此同時，X推主「Astraia」也補充稱，烏軍部隊成功解放了扎波羅熱州的安德里夫卡市鎮，並消滅了停留在該地區的敵軍士兵，重新掌握了該地的控制權。

烏軍成功奪回了頓涅茨克州利曼鎮與周邊地區的控制權。 圖：翻攝自 @raging545 X 帳號





除了不斷奪回被俄軍佔領的地區外，烏軍也積極針對俄軍的攻勢發起反擊。Ｘ 推主「NOELREPORTS」表示，烏克蘭的第 71 獵兵旅近期在蘇梅州的奧列克西夫卡地區作戰時，成功擊退了一場俄軍發起的大規模突襲行動，並造成至少 40 名俄軍士兵死亡、 6 名俄軍士兵受傷。





「NOELREPORTS」稱，在該次進攻行動中，俄軍總共發起三波攻勢，但首批步兵在抵達烏克蘭防線前就已遭烏軍殲滅。隨後，俄軍計畫透過天然氣管道進行秘密滲透，但滲透部隊卻遭到烏軍的「吸血鬼」無人機與火炮聯合夾擊。最終，俄軍部隊出動 10 輛全地形車與步兵發起聯合攻擊，但卻仍無法成功突破烏軍的防線。





在積極反擊俄軍攻勢的同時，烏軍也透過包含無人機在內的各種武器，針對俄羅斯部署在前線的設施與據點進行打擊。





烏克蘭特種作戰部隊與俄國境內反戰游擊組織「黑火花」（Black Spark）聯手摧毀俄軍 BUK-M3 防空系統。 圖：翻攝自 X





「NOELREPORTS」分享影片稱，在過去一個月的時間內，烏軍第 412 「復仇女神」無人機旅在前線地區接連打擊了 8 個俄軍關鍵防空系統陣地，摧毀包含「Tor-M1」、「Tor-M2」、「Buk-M1」、「Buk-M3」、「Strela-10」以及十分罕見的 S-350 「勇士」雷達等多樣設備，對俄羅斯造成至少 2.5 億美元(折合新台幣約 79 億元)的損失。





面對烏軍接連不斷的反攻態勢，部分地區的俄軍開始撤退，甚至不惜透過破壞運輸工具的方式阻止烏軍的追擊。Ｘ 推主「UNITED24 Media」稱，近期有烏軍游擊隊員回報稱，位於赫爾松地區的渡河船接連發生神秘的設備故障現象，船隻無法正常過河，推測該現象可能與該地區持續向東撤退的俄軍部隊有關。

