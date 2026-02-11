(影) 烏軍收復失地展國旗! 偵查單位滲入敵後20公里 多地作戰告捷俘虜俄兵

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭前線近日再現激烈交火。多個烏克蘭與俄羅斯消息來源指出，部分戰區局勢出現變化，烏軍在若干方向取得局部進展。有報導引述前線消息稱，烏克蘭武裝部隊（AFU）偵察單位在部分區域被發現深入俄軍防線後方約 20 公里。另有說法指出，俄軍第 36 與第 5 旅面臨強大壓力，陣地情勢趨於緊繃。





在扎波羅熱地區，俄方軍事 Telegram 頻道 RYBAR 發布地圖顯示，烏軍於東部方向發動一次久違的局部反攻，控制區疑似向數個村落擴張。烏方證實已進行偵察與局部行動，且前線距俄方所稱地點約 10 至 15 公里。

親俄 Z 軍事部落客亦承認，烏軍已在哈爾科夫州庫皮揚斯克附近奧斯基爾河東岸，重新控制奧雷斯托波爾與索斯尼夫卡兩處「灰色地帶」村莊。這兩地過去雖未被俄軍完全掌握，但俄方可自由進出，顯示北部戰線出現小幅度變化。





烏軍偵察單位深入俄線後方20公里，並對俄第36及第5旅施加極大壓力。 圖：翻攝自 X @WW3finalboss





與此同時，烏克蘭國防部近期釋出多段作戰影片，強調無人化武器在戰場上的應用。其中包括約十架的重型轟炸無人機，在雪地中對俄軍步兵群實施轟炸；另一段熱成像畫面顯示無人機連續投擲 60 毫米迫擊炮彈，對俄軍部隊造成爆炸與人員損失。





相關攻擊據稱由烏克蘭第 5 獨立突擊旅執行，其中外籍志願軍組成的「復仇」戰術小組在扎波羅熱斯捷普諾戈爾斯克郊區防守反擊，於俄軍砲火過後迅速衝出陣地，並以無人機突擊摧毀俄方構築工事。





除空中無人機外，烏軍亦在前線部署履帶式地面機器人無人機（UGV），用於布設反坦克地雷。畫面顯示機器人沿既定路徑放置圓形地雷，減少士兵暴露於火力威脅之下。





烏軍近期加強針對俄軍部隊的打擊力度，北約預估俄軍每個月可能損失 2 至 2.5 萬名士兵。 圖：翻攝自 @frontlinekit X 帳號





此外，烏克蘭國防軍也在札波羅熱地區盧基亞尼夫卡發動突襲行動，成功殲滅俄軍並收復部分失地。相關影片顯示烏軍士兵在泥濘戰場中巡邏並展示烏克蘭國旗，作為行動完成後的慶祝象徵。





根據戰爭研究所（ISW）與美國戰略暨國際研究中心（CSIS）最新評估，俄軍雖然承受重大傷亡與補給、通訊挑戰，但戰場動態仍呈現拉鋸與消耗態勢。俄軍尚未出現大規模結構性崩潰，烏軍則持續透過無人機與科技優勢爭取戰術空間。

