(影) 烏軍新年送大禮？ 跨年大規模無人機出擊 俄能源與軍事設施大爆炸

[Newtalk新聞] 在跨年夜前夕，烏克蘭對俄羅斯發動新一波大規模無人機攻勢，多個 X 帳號指出，這是戰爭爆發以來規模數一數二的自殺式無人機群攻行動。





圖：翻攝自 X





X 帳號「Visegrad 24」指出，烏克蘭在新年前，對俄羅斯發動大規模無人機蜂群攻擊。隨後，X 帳號「rainbow 7852」引述烏克蘭武裝部隊總參謀部資訊稱，烏軍無人機部隊在此次行動中，針對頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱地區及克里米亞自治共和國等「臨時被占領區」內的 10 個軍事與基礎設施目標發動攻擊，並同時攻擊俄羅斯本土 2 處目標。

據文章整理，被擊中的目標包括盧甘斯克地區羅文基油庫、克里米亞奧列尼夫卡的艦艇基地與 ST-68 雷達站、頓內茨克塞利多韋地區多處俄軍特種部隊與摩托化步兵部隊部署點，以及扎波羅熱州的「梅利托波爾」與「莫洛昌斯克」相關軍事分遣單位。





伊爾斯基（Il’skii）煉油廠遭烏克蘭無人機擊中後發生爆炸與火災。 圖：翻攝自 X





另外 X 帳號「MAKS 25」也稱，俄羅斯境內羅文基油庫、梅利托波爾與莫洛昌斯克機場、雷賓斯克油料設施以及多處能源與軍事目標傳出爆炸或起火情形，至少有 10 處設施遭到攻擊。





而 X 帳號「亞洲金融」則引述俄羅斯官方說法指出，俄軍宣稱全境共擊落 273 架無人機，其中莫斯科州約攔截 30 架。由於無人機威脅，12 月 30 日莫斯科謝列梅捷沃、多莫傑多沃與伏努科沃三大機場一度關閉數小時，導致超過 300 架航班延誤或取消。





烏克蘭針對俄羅斯能源基礎設施的打擊行動持續加速，2025 年 12 月對俄羅斯能源設施的攻擊次數達到 33 起，創下單月新高。 圖：翻攝自 X





X 帳號「rainbow 7852」引述 Polymarket Intel 資訊指出，烏克蘭針對俄羅斯能源基礎設施的打擊行動次數持續升高，2025 年 12 月對俄羅斯油氣設施的攻擊次數達到 33 起，創下單月新高，聖誕節後仍有至少 7 處能源設施遭襲。





文章中相關分析指出，俄羅斯能源收入長期是俄羅斯政府預算中的重要支柱，但在制裁、價格低迷與基礎設施持續受損的多重衝擊下，能源收入占國家預算比重已出現歷史性下滑。《彭博社》也稱，俄羅斯政府預估今年能源收入僅占整體預算的 23%，為歷史新低。





此外，X 帳號「raging 545」與「ITDUDE Fella」也指出，位於俄羅斯克拉斯諾達爾地區的伊爾斯基（Il’skii）煉油廠遭烏克蘭無人機擊中後發生爆炸與火災，該設施也成為 2026 年首批遭摧毀的俄羅斯能源目標。

