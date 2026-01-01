(影) 烏軍新年送大禮？ 跨年大規模無人機出擊 俄能源與軍事設施大爆炸
[Newtalk新聞] 在跨年夜前夕，烏克蘭對俄羅斯發動新一波大規模無人機攻勢，多個 X 帳號指出，這是戰爭爆發以來規模數一數二的自殺式無人機群攻行動。
X 帳號「Visegrad 24」指出，烏克蘭在新年前，對俄羅斯發動大規模無人機蜂群攻擊。隨後，X 帳號「rainbow 7852」引述烏克蘭武裝部隊總參謀部資訊稱，烏軍無人機部隊在此次行動中，針對頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱地區及克里米亞自治共和國等「臨時被占領區」內的 10 個軍事與基礎設施目標發動攻擊，並同時攻擊俄羅斯本土 2 處目標。
據文章整理，被擊中的目標包括盧甘斯克地區羅文基油庫、克里米亞奧列尼夫卡的艦艇基地與 ST-68 雷達站、頓內茨克塞利多韋地區多處俄軍特種部隊與摩托化步兵部隊部署點，以及扎波羅熱州的「梅利托波爾」與「莫洛昌斯克」相關軍事分遣單位。
另外 X 帳號「MAKS 25」也稱，俄羅斯境內羅文基油庫、梅利托波爾與莫洛昌斯克機場、雷賓斯克油料設施以及多處能源與軍事目標傳出爆炸或起火情形，至少有 10 處設施遭到攻擊。
而 X 帳號「亞洲金融」則引述俄羅斯官方說法指出，俄軍宣稱全境共擊落 273 架無人機，其中莫斯科州約攔截 30 架。由於無人機威脅，12 月 30 日莫斯科謝列梅捷沃、多莫傑多沃與伏努科沃三大機場一度關閉數小時，導致超過 300 架航班延誤或取消。
X 帳號「rainbow 7852」引述 Polymarket Intel 資訊指出，烏克蘭針對俄羅斯能源基礎設施的打擊行動次數持續升高，2025 年 12 月對俄羅斯油氣設施的攻擊次數達到 33 起，創下單月新高，聖誕節後仍有至少 7 處能源設施遭襲。
文章中相關分析指出，俄羅斯能源收入長期是俄羅斯政府預算中的重要支柱，但在制裁、價格低迷與基礎設施持續受損的多重衝擊下，能源收入占國家預算比重已出現歷史性下滑。《彭博社》也稱，俄羅斯政府預估今年能源收入僅占整體預算的 23%，為歷史新低。
此外，X 帳號「raging 545」與「ITDUDE Fella」也指出，位於俄羅斯克拉斯諾達爾地區的伊爾斯基（Il’skii）煉油廠遭烏克蘭無人機擊中後發生爆炸與火災，該設施也成為 2026 年首批遭摧毀的俄羅斯能源目標。
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......
中共突襲式軍演 軍事學者：應和美軍售無關
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，很難判斷是因為...
中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線
[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。 國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南下，亦有機群自西南空域逼近我防空識別區，形成多方向壓迫態勢。 國防部指出，國軍全程嚴密監控相關動態，並即時派遣任務機、艦及啟動岸置飛彈系統應處，依既定程序妥善掌握、監控及應對，確保國家安全與區域穩定。 國防部強調，中共持續以軍事行動對台施壓，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響台海現狀。國軍將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全天候掌握敵情，堅定捍衛國家主權與人民安全。
共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實「落點史上最接近台灣」
政治中心／綜合報導中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。
面對中國嚴峻的軍事野心！賴清德：台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗
中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。
中國軍演模擬犯台！陸軍立即備戰操演、阿帕契直升機實施接戰演練
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍又在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，我國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，陸軍司令部30日公布相關演訓畫面，披露包括M60A3戰車戰備偵巡、阿帕契攻擊直升機模擬對敵打擊等接戰操演，並強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。 陸軍司令部30日在臉書發布影片，披露陸軍備戰操演畫面可見，M60A3戰車及搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車機動前往戰術區域，同時陸軍近程戰術無人機升空實施偵察，適時回傳敵目標以供地面部隊實施打擊。陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機也升空至目標區模擬對敵打擊。陸軍強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。 共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及台灣以東海空域，30日上午8點至下午6點在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾人身安全；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。 國防部表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27
航班大亂…旅行不便險理賠規則要留意
共軍軍事演習影響，12月30日航空交通配合空域管制進行調度，部分航線出現異動。產險業者指出，軍事演習導致的航班延誤或調整，是否能透過旅行不便險獲得理賠，仍須回歸保單條款判斷，多數保障項目並未涵蓋軍事演習所致的航班影響，但因而班機延誤4小時以上，只要符合理賠要件是可以理賠的。
斷言101空拍照「絕對不是假的」！蔡正元1關鍵分析：扯出國安單位2大問題
中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東5處展開圍島軍演，針對中國官媒《央視》聲稱無人機近距離拍下台北101畫面一事，前立委蔡正元強調「照片絕對不是假的」，並進一步點出國安單位2大問題。蔡正元在《大新聞大爆卦》節目中指出，「質高量少」是中國此次軍演的2大特色，即軍事水平高、動員規模較少。蔡......
中國對台軍演實彈射擊 我軍全程掌握 總統:決不退讓
政治中心／綜合報導中國對台軍演"，今（30號）進行實彈射擊，東部戰區更發布影片號稱已取得預期效果，我方嚴陣以待，全台各地出現各式軍機艦，掌握解放軍狀態，國防部更釋出國軍監控的12種軍機艦畫面，另外總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。中國央視主播：「今天正義使命2025演習，進入第二天，同時東部戰區陸軍部隊，對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。」中國央視午間新聞，大篇幅報導中國對台發動軍演資訊，微博不斷釋出新影片、大內宣。中國遠火射擊，根據我方監控，落彈區散布在台灣24浬線周邊，從29日早上六點到30日早上六點，偵獲共機130架次、軍艦14艘、公務船8艘，其中，有90架次逾越中線，單日偵獲數量創歷史次高，但我國陸海空三軍也強勢回應。喊話鎮定以對、從容自若，當威脅升高，我們更要穩，料敵從寬、嚴密監控、快速應處，同時間，全台各地進入警戒狀態。中國對台軍演實彈射擊 我軍全程掌握 總統:決不退讓（圖／民視新聞）兩架幻象2000戰機，緩緩滑出機堡，收到指示後，立刻掛彈升空。鏡頭轉到花蓮，具備反艦能力的雄風發彈發射車，發射架已升起，最南端的屏東貓鼻頭，地對空飛彈，也完成佈署。本島地面部隊就位，外島也上緊發條，澎湖M60A3戰車，執行戰備巡邏任務，海軍也跟上腳步，磐石油彈補給艦，現蹤高雄港。中國連兩天發動環台軍演，第二天實彈演習從30號上午8點至晚間6點，範圍包含台灣5個海空域，全劃設在我方12海里防線，最近距離屏東甚至僅有9海里，國軍緊盯，更一口氣公布國軍監控的12種軍機艦畫面回敬。從空軍P-3C偵監中共太原艦、IDF監控中共殲16，馬公驅逐監控中共海警船、到成功巡防艦對上中共呼和浩特艦，軍事專家分析，這象徵我國軍，確實都有掌握。國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「國防部也展現了我們的反制能力，包括F-16用神射手莢艙，標定共軍的殲-16
維持憲政分立！陳冠廷：總統不必親至立院報告
即時中心／温芸萱報導民進黨立委陳冠廷今（31）針對美國111億美元對台軍售表示，政府應與在野黨溝通，逐項說明海馬斯多管火箭系統、標槍反裝甲飛彈等急需戰術裝備的必要性，呼籲朝野共同面對真實威脅。他指出，中共軍演顯示整備能力與跨區域連結加強，「中國版海馬斯」成本低、效率高，主要打擊台灣重要設施與軍事據點。他建議由國防部長向立委面對面說明，不必邀請總統親自報告，以維持憲政分立原則。民進黨立法委員陳冠廷今日針對美國宣布總額約111億美元的最新一批對台軍售案表示，面對區域安全情勢升高，政府應主動與在野黨展開溝通，針對具高度迫切性的戰術系統逐項說明其必要性，呼籲朝野共同面對真實存在的安全威脅。陳冠廷指出，美方此次公布的8項對台軍售案中，部分軍備將納入規模約1.25兆元的特別預算，包括海馬斯多管火箭系統、標槍反裝甲飛彈等關鍵戰術性裝備，對於強化台灣防衛韌性具有即時性與關鍵性，相關整備工作不宜延宕。他強調，若在野黨對整體預算規模有所疑慮，政府可先就這些急需項目展開討論，清楚說明其戰略價值與必要性。接著，陳冠廷直指，近期中共對台軍演頻繁，從演習內容可觀察其部隊整備程度與跨區域協同能力的提升，「這樣的狀況我們不能無視，也不應輕忽，威脅是真實存在的。」他進一步指出，中俄軍事互動已呈現聯動趨勢，預期明年1月俄羅斯將在日本北方舉行軍演，顯示整體區域安全情勢愈加複雜，台灣更需審慎因應。在分析中共軍演策略時，陳冠廷表示，此次演習出現被外界稱為「中國版海馬斯」的火箭系統，其目的並非與美製裝備正面對抗，而是以較低成本、較高效率的方式，針對台灣重要基礎設施與軍事據點進行打擊。依中方公開資訊，該系統成本不到短程彈道飛彈的三分之一，顯示對岸正採取高度成本效益導向，企圖以最低代價造成最大破壞。至於是否邀請總統赴國會報告軍購案，陳冠廷認為應尊重權力分立原則，建議由國防部長及相關軍職人員，直接向在野黨立委說明各項軍購內容與戰略需求，透過面對面溝通，建立必要共識，讓國家安全議題回歸理性討論。原文出處：快新聞／維持憲政分立！陳冠廷：總統不必親至立院報告 更多民視新聞報導海巡署警告共軍內容曝光！「你已進入我方水域」知法犯法！中和分局小隊長酒駕遭逮 下場曝光中國臉都綠了！不只歐盟、英德法 澳洲和紐西蘭也發文聲援台灣民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
中國軍演後！喊話「強韌國防」 總統：台灣沒時間內耗｜#鏡新聞
總統賴清德今天(1/1)發表新年談話，提到日前中國發動軍演，宣傳片中點名美對台軍售的海馬士火箭，總統表示這就顯示軍購項目，對於國防安全是必要的。總統更強調，台灣在國際中，是「負責任的良善力量」，各國也關注我們是否有自我防衛決心；如今面對中國軍事野心，「台灣沒有時間等待、更沒有時間內耗」。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 4
