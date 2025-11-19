(影) 烏軍最致命無人機部隊攻紅軍城! 俄軍面臨重大傷亡與戰線困境

[Newtalk新聞] 多個 X 平台帳號發布前線資訊指出，烏克蘭軍方已在頓內茨克州北部要衝波克羅夫斯克（Pokrovsk，舊名紅軍城 ）部署當前戰爭中最具殺傷力、協同度最高的無人機網絡，將整座城市周邊變成高度整合的獵殺區域。烏軍無人機部隊能追蹤並殲滅躲在瓦礫堆中的單兵，使俄軍在平坦開闊的地形下幾乎無處可逃。





根據使用者提供的 @EuromaidanPress 貼文內容，烏軍「Madyar 鳥群」單位在 10 月單月擊殺達 8,005 名俄軍。公開畫面顯示，烏軍在日夜不斷的無人機狩獵行動中摧毀 39 名俄軍、 6 輛摩托車和 1 輛四輪車。烏克蘭國防情報局（GUR）特種部隊也在同一月份造成約 1,500 名俄軍傷亡，並以光纖操控無人機突破俄軍電子干擾，摧毀 39 套火砲系統、 18 套防空裝備、 20 輛坦克與 532 輛車輛。

烏軍無人機成果顯著，製造俄軍大量傷亡。 圖：翻攝自@EuromaidanPress





烏克蘭總統澤連斯基先前親自走訪紅軍城所有主要無人機部隊，並下達明確指示：「殲滅所有出現在這裡的俄軍。」俄軍在 11 月初單日即嘗試超過 100 次衝鋒，而俄軍投擲滑翔炸彈的一半都砸向這座城鎮。約三分之一的前線交戰亦聚集於此地，凸顯波克羅夫斯克的戰略意義。俄軍目前控制頓內茨克約 81 % 區域，但要奪下這類高度構築、防禦堅固的烏軍據點，須面對烏方開戰以來最協調、最密集的無人機殺戮網絡。





另一個 X 帳號 @NOELreports 則指出，俄軍曾短暫奪下一棟建物並切斷烏軍步兵，但烏軍迅即呼叫空中火力支援，烏軍 Su-27 戰機投下 GBU-62 彈藥進行反制。





烏克蘭總統澤連斯基親赴前線與紅軍城亞速營戰士合影。稱土地失了還可奪回。 圖 : 翻攝自 X / NoelReports





@secretsqrl123 貼文分析，俄軍最大問題在於缺乏「縱深攻勢」：前線已大幅消耗，一旦攻勢力竭，俄軍將失去所有前進動能，只能暴露在無掩蔽的開闊地形中任烏軍攻擊，根本無處可躲。





此外，根據 @ChuckPfarrer 的貼文，烏軍第 59 無人系統突擊旅在 Novopavlivka 擊毀 8 輛俄軍車輛並俘虜俄軍士兵，顯示烏軍無人機與地面部隊的協同作戰持續擴大。





最後，@wartranslated 分享烏國協調機構的數據，指俄軍已在占領區強制徵召 46,327 名烏克蘭人；烏軍現今俘虜的俄軍中，每 6 人就有 1 人是烏克蘭公民，其中 6 % 來自克里米亞。

