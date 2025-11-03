(影) 烏軍東部大反攻! Alpha特種部隊奪回多村莊、削弱俄軍壓力

[Newtalk新聞]

多方消息指出，烏克蘭軍隊近日在東部前線展開多處反攻行動，試圖減輕俄軍對戰略城市的壓力並奪回部分被占領區。





根據烏克蘭與俄羅斯多個消息來源，烏軍已在哈爾科夫州庫皮揚斯克（Kupyansk）以北發動攻勢，主要集中於奧斯基爾河（Oskil River）一帶。此舉被視為試圖削弱俄軍對庫皮揚斯克的持續壓力。





庫皮揚斯克自 2022 年以來一直是哈爾科夫州的重要前線與鐵路樞紐。戰爭研究所（ISW）最新報告指出，俄軍近期在該方向推進，但未見烏方大規模反攻證據，因此此次行動可能屬戰術性反擊。分析認為，烏軍可能自波克羅夫斯克（Pokrovsk）( 舊名紅軍城 ) 調派部分兵力支援北線，但在人力與彈藥短缺下，預期成效僅能帶來局部緩解。

此戰鬥地圖顯示藍色箭頭標示烏軍推進與紅色區域包圍俄軍殘部。 圖：翻攝自 X @ChuckPfarrer





同時，烏軍也在頓涅茨克州多布羅皮利亞（Dobropillia）附近發起決定性反攻，清剿俄軍孤立部隊並奪回庫切里夫亞爾（Kucheriv Yar）等村莊。附戰鬥地圖顯示烏軍以多軸線推進包圍俄軍殘部。《Euromaidan Press》報導，烏軍於 10 月底收復該村，俘虜逾 50 名俄兵，造成俄方約 1,226 人傷亡及 39 門火砲損失。





烏克蘭安全局（SBU）「Alpha」特種部隊則出動配備 105 公斤戰鬥部的 FP-2 無人機，對俄軍裝備與集結地點進行精準夜襲，攻擊關鍵後勤與補給線。影片顯示多處爆炸摧毀倉庫與車輛。FP-2 為烏克蘭自製重型攻擊無人機，航程達數百公里、具導彈級破壞力，顯示烏方無人機技術持續進展。據報導，此次攻擊已使多處俄軍補給線癱瘓，強化烏方非對稱作戰優勢。





此外，俄方發布的最新空襲畫面顯示，烏克蘭軍隊已重新控制紅軍城以北的羅金斯科耶（Rozhynske），並清除了該市南部的俄軍部隊。目前，烏軍已實際控制羅金斯科耶至紅軍城的主要公路，在紅軍城市內北部的居民區成功防守，而西北部工業區戰鬥仍在持續。

