(影) 烏軍機器人堅守陣地45天! 歐洲助烏擴大生產無人戰鬥系統
[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍持續在前線地區進行激烈的交戰，烏軍也積極推動軍事工業的發展，並加強與歐洲盟友的合作，試圖應對俄軍的猛烈攻勢。近期有消息稱，英國與葡萄牙將進一步向烏克蘭提供軍事援助，協助烏軍抵禦俄軍的侵略。與此同時，烏克蘭也將最新的無人系統投入戰場應用，相關畫面也引發大量網友討論。
X 推主「NOELREPORTS」指出，英國近期宣布已向烏克蘭交付數十架重型後勤補給無人機「Ultra」，試圖協助烏軍強化前線部隊的補給能力。「NOELREPORTS」表示，「Ultra」的有效載荷最大可達 150 公斤、最大航程超過 1,000 公里，是專門為前線補給而設計的無人機，且具有堅固耐用、抗干擾、雙引擎以及可在野外維修等多項優勢。
「NOELREPORTS」強調，在向烏克蘭交付的同時，英國也正在研發有效載荷 200 公斤、航程 2000 公里的「升級版 Ultra 」，推測可能在未來數年內正式推出。
另一方面，X 推主「MilitaryNewsUA」也發布推文稱，葡萄牙當局正式宣布，將在未來 5 年的時間內，每年向烏克蘭撥款 2,500 萬歐元，協助基輔採購烏克蘭國防工業企業生產的產品。「MilitaryNewsUA」指出，針對基輔的援助行動屬於「歐洲安全援助」( Security Action for Europe, SAFE ) 倡議的一部份，是歐洲國家向烏克蘭提供安全保障行動的一環。
「MilitaryNewsUA」也透過另一篇推文，分享烏軍最新的防禦工事「機器人要塞」。「MilitaryNewsUA」表示，烏克蘭希望在防禦工事的要塞內部署無人的作戰模組，計畫透過無人武器的協助，強化對俄軍侵略部隊的打擊能力。
X 推主「rainbow7852」則補充稱，烏克蘭第三突擊旅近期加大了地面機器人系統的使用規模，並達成連續 45 天以地面機器人代替人類步兵執行戰鬥巡邏任務的目標，在維持對俄反擊能力的同時，盡可能的保護了烏克蘭士兵的生命安全。「 45 天內，俄羅斯侵略軍未能成功滲透或佔領陣地，烏克蘭勇士也實現了堅守陣地、無人傷亡的目標」。
除了加強前線部隊的防禦能力外，基輔當局也全力推動軍事工業的生產。推主「The Battlefield」指出，烏克蘭的火點公司 ( Fire Point ) 近期公布生產數據，宣稱該公司每天生產 200 架 FP-1 或 FP-2 的 FPV 無人機，持續向前線烏軍部隊提供作戰武器。
更多Newtalk新聞報導
48小時決定北約命運？普丁會這樣入侵愛沙尼亞 歐洲沙盤推演俄軍突襲
艾爾段羞辱普丁? 買了十年的S-400竟要俄「這樣」買回 好用來換F-35
其他人也在看
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 381
楊宏基觀點》不適用於與中國的衝突！《美國的無人機妄想》：火力才是勝負關鍵
[Newtalk新聞] 英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）空戰資深研究員布朗克（Justin Bronk）12月15日在美國媒體《外交事務》（Foreign Affairs）發表文章《美國的無人機妄想：烏克蘭教訓為何不適用於與中國的衝突》（America's Drone Delusion: Why the Lessons of Ukraine Don’t Apply to a Conflict With China）。文章核心論點是：俄烏戰爭中無人機的突出表現，導致美國軍方與決策者產生「無人機妄想」，過度強調廉價無人機在未來戰爭的決定性作用。然而，這種源自烏克蘭陸上消耗戰的經驗，並不適用於印太地區美軍對抗中國人民解放軍（PLA）的潛在衝突。布朗克認為，印太戰爭將以空海域為主導，地理距離、力量結構與防空環境的差異，使小型無人機無法彌補美軍在載人戰機、遠程導彈與海軍投射能力的缺口。以下從文章結構出發，逐一剖析其論點，並補充個人淺見。 烏克蘭戰爭中無人機的角色與局限 烏克蘭無人機被視為改寫俄烏戰爭的關鍵。圖片中包含無人機、海軍無人機、遠程無人機等。 圖：翻攝自 NOELREPORTS X 帳新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
「今天不做，明天後悔！」海軍司令蔣正國提4大核心任務：應更快籌獲新武器裝備
海軍司令蔣正國上將日前主持「民國114年12月份軍務會報暨年終工作研討會」，對於未來工作重點，會中他指出，延續「應對中共灰色地帶襲擾」、「拒止共軍武力犯台」、「維護海上交通線」及「鏈結整體印太軍事地緣戰略」4大核心任務，他並強調，海軍建軍「今天不做，明天就會後悔」，應更快速且穩健地籌獲新式武器裝備。根據軍媒《青年日報》指出，蔣正國於工作指導時提出未來工作重點......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 28
【全球大頭條】路透披露五角大廈草案：中國已部署逾百枚洲際飛彈｜#鏡新聞
美國《路透社》報導，根據一份尚未公開的美國五角大廈評估報告草案，中國可能已經在三處飛彈發射井基地中部署超過100枚洲際彈道飛彈，而且對於軍備管制談判毫無興趣，凸顯北京日益擴張的軍事野心。更多詳細資訊，交給國際中心主播林梅婕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
2027虎視眈眈！中國部署逾百枚洲際彈道飛彈 對台「東部戰區」司令換人
路透社22日報導指出，五角大廈最新一份報告草案再度點名中國在軍力上快速擴張，不僅核武發展速度「超越任何其他核武大國」，更直指北京可能已在最新三處飛彈發射井區，部署了逾百枚洲際彈道飛彈（ICBM）。在區域安全層面，報告也聚焦台海情勢，評估中國正加快為對台衝突做準備，目標是在2027年底前具備「作戰並獲勝」的能力；同時，中共高層持續進行反腐清洗，解放軍指揮體系也出現關鍵人事異動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
狼子野心！美：中又新增「上百枚洲際飛彈」 2027前恐贏對台戰爭
即時中心／林耿郁報導一份尚未公開的美國戰爭部（原國防部）報告草案指出，中國可能又在新建成的三處飛彈發射井內，多部署了超過100枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，顯示北京正以「全球最快」的速度擴張核武庫存，且「無意」與美國展開核武限制談判。民視 ・ 5 小時前 ・ 5
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 22 小時前 ・ 101
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 141
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 51
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 1
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 38
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 38
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元
2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破1...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 8
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 13
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 136
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 32
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 53