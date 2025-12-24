(影) 烏軍機器人堅守陣地45天! 歐洲助烏擴大生產無人戰鬥系統

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍持續在前線地區進行激烈的交戰，烏軍也積極推動軍事工業的發展，並加強與歐洲盟友的合作，試圖應對俄軍的猛烈攻勢。近期有消息稱，英國與葡萄牙將進一步向烏克蘭提供軍事援助，協助烏軍抵禦俄軍的侵略。與此同時，烏克蘭也將最新的無人系統投入戰場應用，相關畫面也引發大量網友討論。





X 推主「NOELREPORTS」指出，英國近期宣布已向烏克蘭交付數十架重型後勤補給無人機「Ultra」，試圖協助烏軍強化前線部隊的補給能力。「NOELREPORTS」表示，「Ultra」的有效載荷最大可達 150 公斤、最大航程超過 1,000 公里，是專門為前線補給而設計的無人機，且具有堅固耐用、抗干擾、雙引擎以及可在野外維修等多項優勢。

「NOELREPORTS」強調，在向烏克蘭交付的同時，英國也正在研發有效載荷 200 公斤、航程 2000 公里的「升級版 Ultra 」，推測可能在未來數年內正式推出。





另一方面，X 推主「MilitaryNewsUA」也發布推文稱，葡萄牙當局正式宣布，將在未來 5 年的時間內，每年向烏克蘭撥款 2,500 萬歐元，協助基輔採購烏克蘭國防工業企業生產的產品。「MilitaryNewsUA」指出，針對基輔的援助行動屬於「歐洲安全援助」( Security Action for Europe, SAFE ) 倡議的一部份，是歐洲國家向烏克蘭提供安全保障行動的一環。





除了來自外國的援助外，烏克蘭也傾盡全力推動國防工業的發展，並積極強化防禦與反擊能力。圖為烏克蘭火點公司生產的無人機。 圖：翻攝自 @TTheBattlefield X 帳號





「MilitaryNewsUA」也透過另一篇推文，分享烏軍最新的防禦工事「機器人要塞」。「MilitaryNewsUA」表示，烏克蘭希望在防禦工事的要塞內部署無人的作戰模組，計畫透過無人武器的協助，強化對俄軍侵略部隊的打擊能力。





X 推主「rainbow7852」則補充稱，烏克蘭第三突擊旅近期加大了地面機器人系統的使用規模，並達成連續 45 天以地面機器人代替人類步兵執行戰鬥巡邏任務的目標，在維持對俄反擊能力的同時，盡可能的保護了烏克蘭士兵的生命安全。「 45 天內，俄羅斯侵略軍未能成功滲透或佔領陣地，烏克蘭勇士也實現了堅守陣地、無人傷亡的目標」。





除了加強前線部隊的防禦能力外，基輔當局也全力推動軍事工業的生產。推主「The Battlefield」指出，烏克蘭的火點公司 ( Fire Point ) 近期公布生產數據，宣稱該公司每天生產 200 架 FP-1 或 FP-2 的 FPV 無人機，持續向前線烏軍部隊提供作戰武器。

