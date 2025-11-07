（影）烏軍濃霧中擊退俄軍滲透! 紅軍城激戰重創俄軍 還從「這裡」發動反攻

[Newtalk新聞] 近期，烏克蘭東部戰線持續激烈交火。根據烏軍總參謀部通報，儘管濃霧一度影響防禦與偵察行動，烏軍仍成功阻止俄軍在波克羅夫斯克 ( 紅軍城 )（Pokrovsk）地區的滲透企圖，並在多布羅皮利亞（Dobropillia）一帶發動反擊，造成俄軍重大損失。烏方指出，俄軍指揮部試圖利用機車隊與步兵，在濃霧掩護下從西部方向滲透至波克羅夫斯克市郊，並於人口稠密地區附近建立前進陣地。然而，烏軍偵察單位及時發現異動，迅速展開反擊行動，有效殲滅入侵部隊，挫敗俄方計畫。





為牽制俄軍在波克羅夫斯克方向的進攻，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）下令在多布羅皮利亞地區發起重點反擊。烏軍部隊運用無人機搭載擴音器廣播投降指令，並藉助秋季泥濘的地形優勢，包圍並清除多個俄軍據點。部分俄軍在彈藥與補給斷絕的情況下大規模投降，而原計畫增援的俄軍部隊則因陷入泥濘難以機動，被迫撤退。





雅布魯尼夫卡T0504 公路上有一片被摧毀的俄軍裝甲車「墳場」，損失慘重。 圖：翻攝自 X





在東部戰線的砲兵戰中，烏軍第 40 砲兵旅成功進行多次精準反砲攻擊，摧毀俄軍兩門 122 毫米 D-30 牽引榴彈砲與一門 152 毫米D-20 榴彈砲。另據烏方防空部隊通報，當一架俄軍「沙赫德」（Shahed）型自殺無人機逼近住宅區時，烏軍防空飛彈系統成功在空中攔截並擊毀，避免造成平民傷亡。





在頓巴斯地區東南部的康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka），烏軍亦摧毀俄軍前線陣地。儘管俄軍仍試圖在市區內部分區域死守，但多次反攻均告失敗。烏軍發言人表示，前線部隊將持續鞏固防線並推進反攻，「無論天候條件如何，烏克蘭軍隊都不會讓敵人奪取我們的城市與自由」。

