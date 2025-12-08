(影) 烏軍積極反擊 重奪伊萬諾夫卡! 德專家警告：俄恐2028攻「這國」.....

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雖然美國川普政府試圖推動和平協議，但俄烏雙方目前仍持續在前線地區進行交戰。近期有消息稱，烏軍在庫爾斯克、庫皮揚斯克等地積極反擊俄軍攻勢，甚至成功阻止俄軍在伊萬諾夫卡地區建立橋頭堡的計畫。然而，有德國軍事專家提出警告，認為俄羅斯可能在 2028 年以前對北約國家發動攻擊，呼籲成員國關注俄軍一系列入侵行動可能造成的危害。





推主「NOELREPORTS」透過 X 發布推文指出，烏軍的「鋼鐵邊防」部隊人員近期在俄羅斯庫爾斯克地區作戰時，成功發現並擊中一輛被隱藏起來的俄軍坦克。隨後，該部隊的無人機駕駛員也使用包含「吸血鬼」在內的多款無人機摧毀了俄軍的掩體，並炸毀一座彈藥庫、一根天線以及兩座防禦工事。

與此同時，烏軍部隊也在庫皮揚斯克地區與俄軍進行激烈交戰。「NOELREPORTS」表示，烏軍第 14 機械化旅的飛行員近期持續在庫皮揚斯克地區打擊俄軍目標，先後針對包含步兵部隊、摩托車、汽車以及無人機在內的多項軍備進行襲擊，大幅降低了俄軍部隊的進攻能力。





有德國專家提出警告，認為俄羅斯可能在 2028 年前對愛沙尼亞發起全面進攻，呼籲北約國家重視集體防衛條約，並對俄羅斯的挑釁行為進行反擊。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號





另一方面，X 推主「rainbow7852」也稱，烏克蘭海軍陸戰隊近期與多個兵種發動聯合進攻，打擊位於第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的俄軍設施，並阻止俄軍部隊在沃夫恰河建立橋頭堡的計畫，成功奪回了伊萬諾夫卡地區的實際控制權。





「rainbow7852」表示，烏軍在針對第聶伯羅彼得羅夫斯克 ( 舊名紅軍城 ) 地區的行動中，將戰線向東推進 1.5 公里，並將俄軍部隊逼回至沃夫恰河之後，「如果烏軍決定再次對伊萬諾夫卡發起進攻，他們將被迫面對佔據戰略高地的烏軍，並再次承擔渡河可能帶來的風險」。





烏軍部隊成功阻止俄軍部隊在沃夫恰河建立橋頭堡的計畫，並重新取回伊萬諾夫卡地區的控制權。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號





雖然俄羅斯目前仍在持續與烏克蘭進行作戰，並試圖佔領更多領土，但德國慕尼黑聯邦國防軍大學教授兼著名軍事分析師卡洛．馬薩拉 ( Carlo Masala ) 卻提出警告，呼籲北約國家關注俄羅斯可能在 2028 年對愛沙尼亞發起的進攻行動。馬薩拉表示，俄羅斯可能透過對愛沙尼亞發起的進攻，試探北約成員國對「集體防衛政策」的決心。





馬薩拉指出，俄羅斯近年持續透過派遣無人機、戰機進入北約國家領空的方式進行挑釁，「但部分不願與俄羅斯直接對抗的國家，可能助長挑釁活動的規模，甚至進一步提升俄羅斯對北約國家發起進攻的可能性」。馬薩拉認為，如果北約國家無法針對集體防衛取得共識，並對俄羅斯的挑釁行動實施懲罰，那俄羅斯就可能進一步升級騷擾行動，對北約東翼的國家造成更大的威脅。

