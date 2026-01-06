（影）烏軍「佯敗」誘敵深入! 40俄軍潛伏瓦斯管線 慘遭無人機殲滅

[Newtalk新聞] 俄烏前線持續激戰，據多個軍情帳號消息指出，烏軍近日在哈爾科夫（Kharkiv）與頓涅茨克（Donetsk）戰線發動連串反擊。其中，俄軍試圖利用天然氣管道進行地下滲透，卻反遭烏軍無人機鎖定出口，烏軍伏擊成功殲滅俄軍 40 人。





據 X 帳號「rainbow7852」與「GloOouD」消息指出，在哈爾科夫州的諾沃普拉托尼夫卡（Novoplatonivka）村附近，俄軍突擊隊原本打算利用地下的天然氣管道進行祕密推進，然而烏克蘭武裝部隊第 77 空降突擊旅的傘兵早已洞察先機。

俄軍突擊隊原本打算利用地下的天然氣管線進行祕密推進，然而烏軍火砲已在管道出口就定位。 圖：翻攝自 X





當這群約 40 名俄軍突擊隊員集結在管道出口、準備發動奇襲時，烏軍火炮與無人機早已精準鎖定，這場伏擊戰最終以俄軍全軍覆沒告終。





X 帳號「The Battlefield」則指出，烏軍在利曼（Liman）與迪布羅瓦（Dibrova）方向則上演了「佯敗」戰略誘敵，讓俄軍曾短暫突破至迪布羅瓦。據「Kenntnis22」消息分析，烏軍在前線透過「佯裝敗退」誘使俄軍深入陷阱區。在短短 90 分鐘內，烏軍迅速強勢反攻，不僅將入侵者驅逐出境，更重新奪回該聚落的控制權。





軍在利曼（Liman）與迪布羅瓦（Dibrova）方向以「佯敗」戰略誘敵，讓俄軍曾短暫突破至迪布羅瓦。 圖：翻攝自 X





而在戰略重鎮庫皮揚斯克（Kupyansk）周邊，X 帳號「NOELreports」分享了第 116 機械化步兵旅「KHORNE GROUP」的偵察畫面，整座城市在皚皚白雪中已化為一片廢墟。





烏克蘭部隊在奧列克桑德里夫卡（Oleksandrivka）東南部的推進順利。 圖：翻攝自 X





X 帳號「astraiaintel」則證實，烏克蘭部隊在奧列克桑德里夫卡（Oleksandrivka）東南部的推進順利。而X 帳號「bayraktar_1love」披露，在頓涅茨克地區，烏軍「復仇女神」（Nemesis）部隊昨（5）日利用自殺式無人機，成功摧毀俄軍極其珍貴的 9S32 雷達系統（該系統隸屬於 S-300V 防空體系）。

