影/烏軍4次突圍傷亡慘！帥化民：高科技戰場「殺傷力更強」

俄烏戰爭持續緊繃，退將帥化民表示，現代戰場的高科技裝備，使得傳統突圍作戰難度大幅增加，而烏克蘭4次突圍嘗試，造成傷亡慘重，突顯出現代戰場的高科技殺傷力。

帥化民在中天節目《全球大爆卦》表示，現代戰爭突圍更艱難，「部隊都有夜視裝備，你一舉一動都看得清楚。烏克蘭沒有空優，俄國守軍只要叫飛機來，溫壓彈一炸，2百人就差不多沒了。」他形容，烏克蘭4次突圍嘗試傷亡慘重，突顯出現代戰場的高科技殺傷力。

談及戰略目標，帥化民說，烏克蘭近期攻擊克里米亞雷達站與黑海艦隊，但戰果有限，「俄羅斯黑海艦隊早就撤離，但烏克蘭仍要防範，這是戰略安排，不是立即戰果。」此外，停火讓國際媒體進入前線，他認為是俄方心理戰手段，「讓你們國際上死心，烏克蘭還有救嗎？今天打得這麼慘，雙方戰果都保守報告。」

帥化民進一步分析，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的戰略不僅是軍事行動，更有大國博弈的考量，「普丁希望早點結束戰爭，但拖下去也傷俄羅斯。歐盟被拖進來，美國賺軍火錢，烏克蘭更慘。」

