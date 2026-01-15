(影) 烏一日擊潰39進犯小組！重奪馬約爾斯克控制權 俄彈藥庫與變電站被毀

[Newtalk新聞] 烏克蘭武裝部隊近日於多條戰線上發動系列攻擊，取得顯著戰果。根據多位軍事觀察員及媒體於 1 月 13 日發布的戰報，烏軍主要透過無人機部隊，在頓涅茨克州的波克羅夫斯克、邁尼霍拉德、馬基伊夫卡及馬里烏波爾等地，成功襲擊俄羅斯的車輛、步兵陣地、彈藥庫、燃料庫指揮所及關鍵電力設施，並在馬約爾斯克定居點重新建立防線。此系列行動意在削弱俄軍前線補給與指揮能力，並阻滯其攻勢。





根據烏克蘭軍事消息來源及多位前線觀察員在社交平台 X 上發布的戰報，烏克蘭軍隊於 1 月 13 日展開了一系列協同打擊行動。軍事觀察帳號「NOELREPORTS」指出，烏克蘭第 3 軍團的無人機部隊成功打擊了俄軍的車輛與步兵，目標針對其藏身於地下室與建築物內的陣地，據報摧毀了汽車、摩托車，並造成人員傷亡，同時擊中一個彈藥庫與一門火炮。

烏克蘭第 3 軍團的無人機部隊成功打擊了俄軍的車輛與步兵。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS





同日，另一則由 X 帳號「Euromaidan Press」引述的烏克蘭軍方消息顯示，在波克羅夫斯克與邁尼霍拉德正在進行城市戰鬥的區域，烏軍成功針對俄軍無人機操作小組進行反制。據稱在一天之內，消除了 39 個俄軍無人機小組，並摧毀了 45 架無人機。此外，烏軍宣稱擊退了俄軍 57 次突擊，並造成 365 名俄軍人員損失。





在敵後破壞與基礎設施打擊方面，X 帳號「NOELREPORTS」另一則貼文指出，烏克蘭無人機系統部隊於夜間對被佔領的馬里烏波爾和馬基伊夫卡的多個目標進行了打擊。確認命中的目標包括 330 千伏以及 220 千伏的變電站、位於馬基伊夫卡的俄軍第 51 集團軍彈藥庫，以及一個俄軍燃料庫指揮所。





烏克蘭無人機系統部隊對多個目標進行了打擊。 圖：擷取自 NOELREPORTS 的 X





與此同時，X 帳號「Astraia」發布消息稱，在一系列成功的反攻行動之後，烏克蘭部隊已經成功重新在馬約爾斯克定居點建立陣地。該定居點位於頓涅茨克地區的前線地帶，此舉標誌著烏軍在局部戰術層面上取得了進展。





綜合以上來自不同前線觀察帳號與媒體的訊息，烏克蘭軍隊在 1月 13 日前後，採取了包括前線無人機精確打擊、反制俄軍無人機單位、敵後關鍵基礎設施破壞，以及局部戰術反攻在內的多維度作戰行動。這些行動顯示烏軍正試圖透過技術不對稱優勢，特別是無人機的廣泛運用，來抵消俄軍在兵力與火力上的優勢，並針對其後勤節點與指揮系統進行系統性打擊，以達到遲滯俄軍攻勢、爭取戰略主動權的目標。

