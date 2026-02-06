(影) 烏「火烈鳥」襲「榛果樹」發射場! 不惜代價求勝 俄軍紅軍城每月死傷上萬

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍於前線地區激烈交戰，圍繞著兩國的衝突情緒也持續升溫。近期有消息稱，除了積極打擊前線俄軍部隊並限制俄軍設備的使用外，烏軍也加強了針對俄羅斯境內目標的襲擊規模，甚至連首都莫斯科、發射「榛果樹」導彈的軍事設施也成了烏軍的攻擊目標，克里姆林宮當局面臨的損失也隨著戰爭持續而不斷擴大。





X 推主「Chuck Pfarrer」指出，由於烏軍近期將大批士兵、無人機與火炮集結至紅軍城地區前線，當地俄軍部隊的死傷情形變的日漸嚴峻，一份烏克蘭軍方公布的報告甚至宣稱，每個月都會有上萬名俄軍士兵在紅軍城前線地區死亡。「Chuck Pfarrer」表示，除了與烏軍部隊作戰造成的死傷外，體溫過低、凍傷、營養不良與肺炎等問題也進一步加劇了俄軍的實際損失。

可攜核彈頭的俄羅斯「榛果樹」極音速飛彈。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃





X 推主「NOELREPORTS」也分享影片，展示烏軍部隊在紅軍城地區作戰的畫面「NOELREPORTS」稱，烏軍的第 55 獨立砲兵旅無人機操作員近期使用包含 FPV 無人機、 BM-21 「冰雹」多管火箭系統在內的各種武器，接連對俄軍在紅軍城地區的陣地發起襲擊，預估總計破壞了 4 輛俄軍四輪摩托車、 3 輛民用汽車、 2 輛廂型車，並導致 1 名俄軍士兵死亡。





除了加強對俄軍部隊的打擊外，烏克蘭方面也積極透過先進技術弱化俄軍的作戰能力。X 推主「MilitaryNewsUA」指出，在正式啟動星鏈 ( Starlink ) 系統的「白名單」後，俄軍被迫暫時中止了針對烏克蘭陣地的打擊行動，部分前線俄軍部隊的指揮與控制系統也面臨癱瘓。





除了加強對前線俄軍部隊的打擊力度外，烏軍也針對俄羅斯境內的目標發起襲擊，並透過星鏈的「白名單」系統持續削弱俄軍的作戰能力。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號





另外，烏軍也針對俄羅斯境內的各種目標發起了打擊行動。「NOELREPORTS」的另一篇推文表示，位於莫斯科的商業中心近期疑似因遭遇攻擊發生火災。由於該商業中心內有包含《消息報》、《Ren TV》、《第五頻道》、《沙皇報》以及《Regnum》在內的多間俄羅斯媒體機構辦公室，部分網友認為此次打擊的目標與這些設施有關。「NOELREPORTS」稱，由於火勢不斷蔓延，當局發起緊急撤離行動，大批媒體從業人員從建築內逃出。





與此同時，位於俄羅斯阿斯特拉罕州的火箭發射站「卡普斯京亞爾靶場」也遭遇了烏軍的精確打擊。「NOELREPORTS」指出，烏軍使用無人機襲擊了該設施，並擊中設施內兩座中程與洲際彈道導彈的發射建築，推測相關行動可能影響俄軍透過該基地實施導彈攻擊的能力。





烏克蘭方面加強了對紅軍城前線的兵力、軍備部署，預估該地區每個月死亡的俄軍士兵人數可能多達上萬人。 圖：翻攝自 @ChuckPfarrer X 帳號





X 推主「Slava」、「亞軍&王歪嘴」也補充稱，除了無人機外，烏軍也使用「火烈鳥」導彈等遠程攻擊武器襲擊了該設施，並導致部分導彈發射建築毀損。「Slava」表示，卡普斯京亞爾靶場是俄軍「榛果樹」中程導彈的重要發射基地，認為該基地遭遇的損失可能大幅降低該款導彈的發射頻率。





「亞軍&王歪嘴」認為，烏軍此次打擊行動的目標，應該是卡普斯京亞爾靶場內的中程導彈發射設施與建築群，強調在此次打擊過後，該設施內的建築遭遇了「不同程度的破壞」，當局也被迫撤離被部署在該設施內的俄軍部隊。

