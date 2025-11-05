（影）烏「空中騎兵」立大功 !「A行動組」影片曝光 稱殲滅逾1500俄兵

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍情局（HUR）特戰部隊近日公布多段前線作戰畫面，畫面中部隊搭乘直升機突入俄軍防線後方，並在激戰中成功打通陸路走廊，讓增援部隊得以進入城市支援守軍。





烏軍發布的影片中，可見直升機低空投放特戰小組，無人機隨即對俄軍陣地進行精確轟炸，地面坦克亦在城市邊緣交火。烏方稱，這次行動目標是阻止俄軍擴大對區域主要補給線的火力控制權，並穩定紅軍城一帶的局勢。





烏克蘭一架 Su-27 戰鬥機使用美製 GBU-62 導引炸彈，摧毀了一處俄軍無人機控制中心。 圖：翻攝自 X





《Nexta TV》報導指出，空降後的特戰單位迅速建立前進指揮所，並與先前潛伏於陣地的 HUR 小組會合，隨後開通後勤補給通道，確保前線部隊能獲得持續支援。

除了特戰行動之外，烏克蘭空軍也出動 Su-27 戰機，並使用美製 GBU-62 精準制導炸彈摧毀俄軍的無人機指揮中心。同時，在附近的羅丁斯克鎮（Rodynske），烏軍以制導炸彈攻擊俄方指揮所所在建築；俄軍則回以溫壓彈轟炸當地民宅區。





俄軍則以慣用手段報復，用溫壓彈轟炸羅丁斯克鎮的民宅區。 圖：翻攝自 X





另據 X 帳號「Noel Report」指出，烏克蘭安全局（SBU）特戰部隊的「A 行動組」在紅軍城前線一個月內共殲敵超過 1,500 人，摧毀 39 門火砲與多管火箭系統、18 套防空與電子戰設備，以及 20 輛坦克、逾 60 輛步兵戰車與 532 輛各型車輛。報告還稱，烏軍同時破壞近 600 處俄軍據點與多處彈藥、燃料庫，對俄方補給造成嚴重打擊。

